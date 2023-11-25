اقتراب الجهود المصرية من التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن المرحلة الثانية من صفقة الأسرى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باقتراب الجهود المصرية من التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن بدء تنفيذ المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى.

قال أسامة حمدان، المتحدث باسم حركة (حماس) في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن إسرائيل لا تلتزم بجانبها من اتفاق الهدنة وإن الحركة أبلغت الوسطاء بالانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف أن حماس تؤكد التزامها بالهدنة التي جاءت برعاية مصر وقطر وبدأت أمس الجمعة.

وذكر حمدان أن 340 شاحنة مساعدات دخلت غزة في المجمل منذ أمس الجمعة وأن 65 منها وصلت إلى شمال غزة، وهو أقل من نصف ما وافقت عليه إسرائيل.