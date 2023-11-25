السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين في تصادم أتوبيس على «دائري التجمع»

تصادم أتوبيس على
تصادم أتوبيس على دائري التجمع

أصيب شخصان بكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل جامبو باتوبيس نقل ركاب أعلى دائري بمنطقة التجمع الخامس اتجاه السلام.


تلقت غرفة عمليات النجدة أخطاء من الخدمات المعينة اعلى الطريق الدائري بالتجمع الخامس بوقوع حادث تصادم سيارة نقل حامبو بأتوبيس نقل ركاب من الخلف اثناء مرور اعلي الطريق الدائري بالتجمع الخامس اتجاه السلام.

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية الي محل الواقعة مدعومة بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج وتسيير حركة السير.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

السلام اتوبيس نقل ركاب منطقة التجمع الخامس دائري حركة السير المصابين

مواد متعلقة

شباب من أجل إحياء الإنسانية.. نسخة جديدة من منتدى الشباب لتعزيز السلام وإيقاف الحروب

إزالة مبنى حى دار السلام القديم جنوب القاهرة

بـ3.5 كيلو حشيش.. ضبط 3 تجار مخدرات فى الشروق ودار السلام 

الأكثر قراءة

"البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

تعرف على أعراض جرثومة المعدة وطرق الوقاية

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها