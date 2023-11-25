بالأسماء.. 4 أعمال من مصر تفوز في مسابقة الهيئة العربية للمسرح لعام 2023

أعلنت الهيئة العربية للمسرح؛ نتائج مسابقاتها الـ 16 للعام 2023 (تأليف النص الموجه للكبار وتأليف النص الموجه للأطفال والبحث العلمي المسرحي)، وقد شهدت المسابقات الثلاث في هذا العام تنافسًا شديدًا وزيادة نوعية ملحوظة في المشاركات من حيث تنوع أجيال المشاركين، ففي مسابقات التأليف أجيال شابة من الكتاب تنافس أسماء لها وزنها في الساحة المسرحية العربية، وزيادة واضحة في نسبة المشاركة النسوية في المسابقات الثلاث، إضافة إلى العدد الرقمي للمتنافسين وهو مؤشر على عافية حركة التأليف والبحث العربيين.

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح صرح بهذه المناسبة قائلًا: تهنئ الهيئة العربية للمسرح الفائزين في المسابقات الثلاث، وتؤكد في ذات الوقت أن هناك أعمالًا في التأليف والبحث تستحق الالتفات والانتباه، وقد كان التنافس بين الأعمال المشاركة شديدًا ودقيقًا أيضًا، وتحيي الهيئة السيدات والسادة أعضاء لجان التحكيم الذين بذلوا جهودًا غير عادية للوصول إلى نتائج تسعى لعدالة ودقة في التحكيم، وتميزت اللجان بالصرامة والموضوعية، إن التميز النوعي في نتاجات المبدعين المتنافسين كان علامة مهمة نقف عندها، وتجعلنا نعتز بأن مسابقاتنا صارت علامة جودة يسعى المبدعون لنيلها، كما أن دلالة الأرقام حيث شارك 258 في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، فيما شارك 297 في مسابقة النص المسرحي الموجه للكبار، هي دلالة هامة على المكانة التي تحتلها هذه المسابقات في المشهد المسرحي العربي.



عملان من مصر فى تأليف النص المسرحي الموجه للكبار

وأعلنت الهيئة أسماء الفائزون في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار ؛ حيث تكونت لجنة التحكيم لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار في نسختها الـ16 من:زيناتي قدسية من سوريا، مثال غازي من العراق، مفلح العدوان من الأردن.

وجاءت نتائج هذه المسابقة على النحو التالي: المركز الأول: محمد شحتة يوسف من مصر، عن نصه "آخر أيام الأرض"، المركز الثاني حسام عبد الله حنوف، من سوريا عن نصه "إلى الأرض خطني"، المركز الثالث: مكرر، أحمد مصطفى أحمد سراج، من مصر عن نصه "الأرض الأخيرة"، محمد خميس محمد سرور من مصر عن نصه "الفردوس الأحمر".

عمل من مصر فى تأليف النص المسرحى الموجه للأطفال

أما الفائزون في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، فقد تكونت لجنة تحكيم مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل في العام 2023 من المسكيني الصغير من المغرب، الدكتورة زينب عبد الأمير من العراق، الدكتور وليد دكروب من لبنان، وجاءت النتائج على هذا النحو المركز الأول: روعة أحمد سنبل، من سوريا عن نصها "قنديل الجدة أم سالم"، المركز الثاني محمود عبد الله درويش عقاب من مصر عن نصه "جدتي وصندوق الأميرة شهرزاد"، المركز الثالث إباء مصطفى الخطيب من سوريا عن نصها "أمي ساحرة".

عمل من مصر مؤهل فى مسابقة البحث العلمى المسرحي

أما بالنسبة للمتأهلين للمراكز الثلاثة الأفضل في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي – مخصصة للشباب حتى سن 40 عامًا-، كما ستعلن الهيئة في وقت لاحق أسماء لجنة التحكيم والذين سيلتقون الباحثين المتأهلين في "الندوة المُحَكَمَةِ" لمناقشة الباحثين في بحوثهم، وتحديد ترتيب الفوز، أما المتأهلين لهذه المرحلة من المسابقة حسب الحروف الهجائية فهن: أمينة بنت أحمد دشراوي من تونس عن بحثها "من شعرية الجسد إلى جمالية الصورة وتجاوز الحدود قراءة في مسار الكوريغراف نوال اسكندراني"، د. فاطمة أكنفر من المغرب عن بحثها " الدراماتورجيا النسوية نحو تأنيث الفرجة المسرحية الانفلات الجمالي والعمق الفكري في تجربة نعيمة زيطان"، منى عرفة محمد أمين من مصر عن بحثها "تمثيل الآخر من منظور مابعد النسوي مسرحية جنون عادي جدا نموذجا".