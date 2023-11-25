السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل صاحب مطبعة يطبع كتب دون تفويض في المرج

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

أمرت نيابة المرج  الجزئية، اليوم، بإخلاء سبيل صاحب مطبعة على ذمة القضية، بتهمة طباعة كتب دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. 

وتم ضبط 45 ألف نسخة كتاب بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة، بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول وبالتفتيش فى حضوره.

تم ضبط 45 ألف نسخة من الكتب بدون تصريح بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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