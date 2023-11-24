الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص في المرج

سكر - ارشيفية
سكر - ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر، كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص.

 تعبئة سكر ناقص الوزن 

 وكذلك حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر وقيامه بتعبئته فى عبوات ناقصة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين وعُثر بداخل المصنع على (2،200 طن سكر – 2 ماكينة "تعبئة – لحام" – ميزان – كمية من عبوات السكر الفارغة المعدة للتعبئة).

وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مديرية امن القاهرة مصنع لتعبئة السكر قسم شرطة المرج المصنع بدون ترخيص كميات كبيرة من المواد الغذائية

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