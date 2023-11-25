"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا حاشدا في بني سويف لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

استعرض مقطع فيديو، تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في محافظة بني سويف.

حضر المؤتمر عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، بحضور أكثر من 3 آلاف من الأهالي، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وبدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان "إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف".