السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا حاشدا في بني سويف لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر جماهيري حاشد
مؤتمر جماهيري حاشد لحزب مستقبل وطن

استعرض مقطع فيديو، تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في محافظة بني سويف.

حضر المؤتمر عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، بحضور أكثر من 3 آلاف من  الأهالي، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وبدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان "إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف".

مستقبل وطن بني سويف عبدالفتاح السيسي الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

اليوم الثانى للهدنة.. مستشار الرئيس الفلسطينى: المعـركة لا تزال طويلة والوضع كما هو

"التجهيز لها تم بشكل جيد".. حزب الإصلاح والنهضة: الانتخابات الرئاسية المقبلة غير مسبوقة

يحيى راشد وزير السياحة السابق: الرئيس السيسى دقيق جدًا ووجّه اهتمامًا خاصًا لمشروع «مسار العائلة المقدسة»

"الأحرار الاشتراكيين": التصويت بالانتخابات الرئاسية حق دستوري يرتبط بأحلام المواطن

"التحالف الوطنى": هناك جسر برى متواصل لتقديم المساعدات لقطاع غزة

استشارى جهاز هضمى: مصر ستصل إلى خدمة طبية عالمية بحلول 2030

كاتب صحفى: قادة إسرائيل لم يحققوا أيًا من أهدافهم بقطاع غزة

استشاري: الحملات الصحية الرئاسية عالجت مشاكل متراكمة منذ عصور قديمة

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

اللقطات الأولى من حفل زفاف أحمد ثروت ولمى الشواربي

سعر طن الحديد للمستهلك اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

بعد تعثر فى المفاوضات.. مصر تنجح فى إنهاء أزمة المرحلة الثانية من صفقة التبادل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها