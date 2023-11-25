"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في القليوبية (فيديو)

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة.

وحضر المؤتمر النائب عاطف ناصر، أمين حزب مستقبل وطن محافظة القليوبية، وسعيد أحمد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالقلويية، الذي أعلن تأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

ودعا القمص شنودة وهيب، راعي كنيسة الأنبا شنودة بالرملة، المصريين إلى ضرورة الوقوف وراء الدولة المصرية لاستكمال الإنجازات وتحقيق الاستقرار في البلاد.