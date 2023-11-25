السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في القليوبية (فيديو)

مستقبل وطن
مستقبل وطن

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة.

وحضر المؤتمر النائب عاطف ناصر، أمين حزب مستقبل وطن محافظة القليوبية، وسعيد أحمد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالقلويية، الذي أعلن تأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

ودعا القمص شنودة وهيب، راعي كنيسة الأنبا شنودة بالرملة، المصريين إلى ضرورة الوقوف وراء الدولة المصرية لاستكمال الإنجازات وتحقيق الاستقرار في البلاد.

محافظة القليوبية عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي حزب مستقبل وطن وزارة الأوقاف فترة رئاسية جديدة الاستقرار الانتخابات الرئاسية

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