زيادة الحركة الجوية الدولية المباشرة بين القاهرة والمطارات الصينية الشهر المقبل (خاص)

كشفت مصادر مطلعة بـمطار القاهرة الدولي، عن زيادة الحركة الجوية الدولية المباشرة من وإلى المطارات الصينية بداية من الشهر المقبل عبر شركات الطيران الوطنية المصرية والصينية، في ظل التقارب المصري الصيني وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري على زيادة معدلات التشغيل الدولية الوافدة إلى شبكة المطارات المصرية.



وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور"، أن شركة « تشايانا إيسترن» الصينية، ستبدأ في تسيير أولى رحلاتها الجوية الدولية المباشرة بين مطارى القاهرة وشنغهاي ابتداءً من 11 ديسمبر 2023، 3 رحلات أسبوعيًا أيام الإثنين والخميس والسبت، عبر أحدث طائراتها من طراز A 350، حيث أعلنت شركات السياحة الصينية عن مواعيد إقلاع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي عبر شبكة الإنترنت الدولية.



وأشارت المصادر، إلى أن الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية "مصر للطيران" بدأت في تشغيل خط طيران دولي مباشر بين القاهرة ومدينة شنغهاي الصينية، والتي انطلقت أولى رحلاته الأيام الماضية، بطائرة طراز بوينج 300-777 وذلك بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت من كل أسبوع، حيث تشهد تلك الرحلات امتلاء مقاعد الركاب بمختلف الدرجات بكافة الرحلات، كما أصبحت مدينة شنغهاي واحدة من 4 نقاط تخدمها شركة الطيران في دولة الصين، إلى جانب مطار العاصمة بكين الدولي ومطار تشنغدو تيانفو الدولي ومطار قوانغتشو بايون الدولي.

وتحرص وزارة الطيران المدني المصرية على التواجد في السوق الآسيوية خلال الفترة المقبلة، عبر فتح مزيد من النقاط الجوية الدولية الجديدة بدول شرق آسيا.

وأوضحت المصادر، أن زيادة معدلات التشغيل الجوية بين القاهرة والمدن الصينية خلال الآونة الأخيرة، ستعزز من مكانة مطار القاهرة الدولي كمحور دولي للربط بين الشرق والغرب، حيث تعد السوق الآسيوية من الأسواق العالمية ذات الحركة الكثيفة والفعالة، كما ستحقق مردودًا إيجابيًا في ظل ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة حركة السياحة الآسيوية الوافدة لمصر في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة.



وأكدت المصادر، أن وزارتي السياحة والطيران المدني تعملان خلال الفترة الأخيرة على جذب المزيد من السائحين الصينيين إلى مصر، خاصة باعتبار الصين إحدى أهم الأسواق الواعدة وواحدة من أكبر الدول المصدرة للسياحة عالميًا، والعمل على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الصينية فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.