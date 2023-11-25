السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم ندوتين للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم السبت، ندوتين تثقيفيتين بكليتي الطب وطب الأسنان بعنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود زكي  رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور فاتن أبو طالب القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان جامعة طنطا.

تناولت الندوتين أهمية مشاركة طلاب الجامعة في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية،  والتوعية  بأهمية  مشاركتهم الإيجابية في إبداء آرائهم، وتأثير ذلك على البعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة المصرية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لوطنهم، وأن يقوم طلاب الجامعة بدورهم في تحمل المسئولية سفراءا للتنوير والتوعية المجتمعية مع اسرهم في التعريف بأهمية المشاركة وممارسة الحقوق الدستورية في انتخابات الرئاسة المقبلة.

حاضر بالندوتين، الدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية السابق، والدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد كلية الحقوق، والدكتور رمضان معن الأستاذ بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي.

شهدت الندوتين حضورًا كثيفًا من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين وهيئة التمريض بالكليتين.

وفي السياق ذاته، نظمت كلية الآداب بجامعة طنطا، ندوة تثقيفية مهمة تحت عنوان "المشاركة حياة"، بهدف تشجيع الطلاب وقطاع الشباب على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم الخاص بالانتخابات الرئاسية، وتسليط الضوء على آثار هذه المشاركة الإيجابية على الحياة السياسية والاقتصادية وتحقيق الأمن القومي لمصر. 

تأتي هذه الندوة تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، لتوضح أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية إحدي الركائز الأساسية للديمقراطية، وهي فرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم والمساهمة في صنع المستقبل. تهدف الندوة إلى توعية الطلاب حول أهمية المشاركة السياسية ودورها في بناء مستقبل مصر، وتسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشاركة الشبابية الفاعلة في العملية الانتخابية.

جامعة طنطا رئيس جامعة طنطا شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عميد كلية طب الأسنان جامعة طنطا ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات أهمية مشاركة طلاب الجامعة الاستحقاق الدستوري القادم الانتخابات الرئاسية

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