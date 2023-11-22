الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"المشاركة حياة".. ندوة تثقيفية بكلية الآداب جامعة طنطا

ندوة جامعة طنطا
ندوة جامعة طنطا

نظمت كلية الآداب بجامعة طنطا، ندوة تثقيفية مهمة تحت عنوان "المشاركة حياة"، بهدف تشجيع الطلاب وقطاع الشباب على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم الخاص بالانتخابات الرئاسية، وتسليط الضوء على آثار هذه المشاركة الإيجابية على الحياة السياسية والاقتصادية وتحقيق الأمن القومي لمصر. 

تأتي هذه الندوة تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، لتوضح أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية إحدي الركائز الأساسية للديمقراطية، وهي فرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم والمساهمة في صنع المستقبل. تهدف الندوة إلى توعية الطلاب حول أهمية المشاركة السياسية ودورها في بناء مستقبل مصر، وتسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشاركة الشبابية الفاعلة في العملية الانتخابية.

خلال كلمته أكد الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، أن هذه الندوة تأتى إيمانا بأهمية المشاركة الانتخابية التي تكمن في أهمية شعور المواطن بمدى تأثير صوته في العملية الانتخابية والتي تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع، كما حث جميع الطلاب على المشاركة الفعالة للنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتوجيه رسالة لكل دول العالم، بأن مصر بلد مستقرة، وعنوان الأمن والامان في محيطها الإقليمي، وأن شبابها قادر على تحمل المسئولية الوطنية تجاه الوطن.  

وتناول المصري، مجموعة من المحاور الهامة خلال الندوة، بما في ذلك أهمية المشاركة الشبابية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، وتعزيز الأمن القومي وتعزيز العلاقة بين الشباب والحكومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية.

وأضاف الدكتور عبدالرزاق الكومي وكيل الكلية، أن أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة على مستوى المحلى تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا استقرار الوطن، والدفع لدخول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، مؤكدًا أننا واثقون دائما في وعى الشعب المصري العظيم وإدراكه للتحديات التي تواجه وطننا الحبيب في الظروف الراهنة.

حضر الندوة، الدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر فيها الدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومى أستاذ الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بمشاركة الدكتور أحمد العربي منسق عام البرامج الأكاديمية المميزة بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجمع من الطلاب والطالبات بالكلية.

ندوة جامعة طنطا
ندوة جامعة طنطا
ندوة جامعة طنطا
ندوة جامعة طنطا
كلية الآداب بجامعة طنطا الاستحقاق الانتخابي القادم الخاص بالانتخابات الرئا تشجيع الطلاب عميد كلية الآداب رئيس الجامعة توعية الطلاب حول أهمية المشاركة السياسية بناء مستقبل مصر الفوائد الاقتصادية والاجتماعية

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