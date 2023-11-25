"التجهيز لها تم بشكل جيد".. حزب الإصلاح والنهضة: الانتخابات الرئاسية المقبلة غير مسبوقة

علق هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوقة وتم التجهيز لها بشكل جيد.

وأضاف أن الحزب ينظم فعاليات يومية هدفها توعية عامة للمواطنين بحقوقهم السياسية والانتخابية.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 أول انتخابات رئاسية تعددية، وأنضج بكثير مما حدث في 2005، وتم الإعداد لها بشكل كبير وجيد، بجانب تواجد 3 مرشحين من أحزاب سياسية لها أيديولوجية واضحة.