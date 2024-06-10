الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

68 خيمة.. رأس البر تنفذ مناورة صقر في دمياط (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت مدينة رأس البر في فعاليات التدريب العملي المشترك "صقر 132" لمجابهة الأزمات والكوارث، بمشاركة الجهات بالمحافظة لتحقيق التنسيق الشامل للتدريب العملى لمجابهة الأزمات والوقوف على جاهزية المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ والتحرك السريع لحماية الأرواح والممتلكات، بجانب تنمية المهارات البشرية للتعامل مع الأزمات والاستخدام الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة فى حال حدوث أزمة، فضلًا عن عرض مراحل التدريب وتقارير الأجهزة التنفيذية؛ فى الفترة من 9 - 11 يونيو 2024 لتحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بتأمين الأهداف والمنشآت ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأزمات والكوارث.

يأتي ذلك في إطار حرص قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على تقديم الدعم الكامل للاجهزه التنفيذية للوصول إلى أفضل الأساليب لمجابهة الأزمات والكوارث وإدارتها بشكل جيد إذ يُعد "صقر ١٣٢" التدريب المشترك الرابع الذي تشارك فيه المدينة حتى الآن.

كما تأتي تلك الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام للتعامل مع الأزمات والطوارئ  إذ أن التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٣٢" يستهدف الوصول إلى أفضل الأساليب للتعاون بين القوات المسلحة والمحافظات للعمل وفقًا لمنظومة موحدة لمواجهة الأزمات والتصدى للأثار الناجمة عنها واستعراض الفكرة التعبوية والاستراتيجية للتدريب العملى المشترك ومراحله وجهود الجهات المشاركة بخطة التدريب وعرض محاكاة واقعية وتطبيق عملى لكيفية وفاعلية الأجهزة التنفيذية فى حالة مجابهة الأزمات والوقوف على مدى استعداد وجاهزين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما لديها من عناصر بشرية ومادية للتعامل مع الأزمات والكوارث فضلا عن تدريب مسئولى كافة الأجهزة المختلفة على الاستجابه السريعة والتحرك الفورى للتعامل مع التحديات المحتملة وما نجم عنها من آثار واتخاذ القرار السليم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ويتضمن التدريب اصطفاف معدات مجابهة الأزمات التى شارك فيه الوحدة بنسبة 50% من قوة المعدات والسيارات، علاوة على إقامة نموذج معسكر للايواء العاجل بمدينة رأس البر والذى يضم ٦٨ خيمة بطاقة استيعابية 200 فرد.

أحداث دمياط الدكتورة منال عوض أماكن رأس البر مدينة رأس البر قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

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