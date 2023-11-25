الدوري الإنجليزي: وست هام يسقط بيرنلي بالدقائق الأخيرة.. وبرايتون ينتصر على نوتنجهام

انتصر وست هام يونايتد، على مضيفه بيرنلي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ لاعبو بيرنلي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وسدد لاعبو بيرنلي كرتين على المرمى من 5 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من محاولتين لفريق وست هام.

واستحوذ لاعبو بيرنلي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق وست هام.

وفي الشوط الثاني، تحصل فريق بيرنلي على ركلة جزاء سجلها جاي رودريجز في الدقيقة 49.

واستمرت المحاولات من فريق وست هام لتسجيل هدف التعادل حتى سجله دارا أوشيا، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 86.

وأضاف توماس سوسيك الهدف الثاني في المباراة وهدف الفوز لفريقه بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بصناعة من محمد قدوس.

وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ على مجريات اللعب خلال المباراة بنسبة 50% لكل منهما.

ورفع وست هام رصيده لـ20 نقطة في المركز الثامن فيما توقف رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الأخير.

وفي نفس الجولة، فاز فريق لوتون تاون على نظيره كريستال بالاس بهدفي مقابل هدف.

ورفع لوتون تاون رصيده لـ9 نقاط في المركز الـ17، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الـ13.

وانتصر برايتون ألبيون على مضيفه نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين.

ورفع برايتون رصيده لـ19 نقطة في المركز التاسع فيما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 13 نقطة في المركز الـ14.

كما فاز بورنموث على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع بورنموث رصيده لـ12 نقطة في المركز الـ16 فيما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 5 نقاط في المركز الـ18.