جوارديولا يكشف كواليس شجاره مع نونيز وقمة ليفربول والسيتي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، كواليس شجاره مع داروين نونيز مهاجم ليفربول بعد لقاء الفريقين اليوم.

ونشب شجار بين الثنائي بعد اللقاء مباشرة، وتدخل الألماني يورجن كلوب مدرب الرديز للفصل بين اللاعب وبيب.

وقال جوارديولا في تصريحات بعد اللقاء عن المشاجرة: “لم يحدث أي شيء”.

وأضاف: “كان أداءًا مذهلًا من الفريق، أنا فخور بأنه وحتى بعد 8 أعوام مازلنا نلعب بهذا الشكل كنا جيدين في جميع جوانب اللقاء وقدمنا ما نحتاجه ضد فريق لا يصدق”.

وتابع: “ربما افتقدنا للمسة الأخيرة ولكنهم دافعوا بشكل جيد، أن نستقبل فقط تسديدتين على المرمى ضد فريق مثل ليفربول فهذا اطراء كبير للعمل الذي نقوم”.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول، في الجولة الـ14 من المسابقة اليوم.

الفوز أبقى على السيتي بصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا بـ29 نقطة، بينما يلاحقه الريدز في الوصافة بـ28 نقطة.

نجمنا المصري محمد صلاح شارك في اللقاء بالكامل وصنع هدف فريقه الوحيد في اللقاء.