السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من سيدة بالساحل للمحاكمة

المتهمين
المتهمين

قررت النيابة العامة بالساحل، إحالة سيدة وأربعة أشخاص لمحكمة الجنح لقيام المتهمة الأولى بسرقة مصوغات ذهبية من سيدة بمنطقة الساحل والاستعانة بباقي المتهمين لمساعدتها فى بيع المسروقات.

txt

حبس حارس عقار وعاطل بتهمة سرقة عملات أجنبية من شقة بحدائق القبة

وأقرت المتهمة بارتكابها جريمة سرقة المصوغات الذهبية من سيدة بأسلوب المغافلة ولجأت لباقى المتهمين لمساعدتها فى بيع المسروقات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الساحل من سيدة تفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمة الرئيسيه وضبطها وأرشدت عن باقى المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة سيدة مصوغات ذهبية قسم شرطة الساحل الإجراءات القانونية

مواد متعلقة

حبس حارس عقار وعاطل بتهمة سرقة عملات أجنبية من شقة بحدائق القبة

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

عاجل.. كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

إحالة المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من سيدة بالساحل للمحاكمة

"رياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها