إحالة المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من سيدة بالساحل للمحاكمة

قررت النيابة العامة بالساحل، إحالة سيدة وأربعة أشخاص لمحكمة الجنح لقيام المتهمة الأولى بسرقة مصوغات ذهبية من سيدة بمنطقة الساحل والاستعانة بباقي المتهمين لمساعدتها فى بيع المسروقات.

وأقرت المتهمة بارتكابها جريمة سرقة المصوغات الذهبية من سيدة بأسلوب المغافلة ولجأت لباقى المتهمين لمساعدتها فى بيع المسروقات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الساحل من سيدة تفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمة الرئيسيه وضبطها وأرشدت عن باقى المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.