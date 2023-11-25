عاجل.. مسئول إسرائيلى: صفقة التبادل اليوم قد تتأخر لبعض الوقت بسبب أمور تقنية

قال مسئول إسرائيلي، اليوم السبت، إن صفقة التبادل اليوم قد تتأخر لبعض الوقت بسبب أمور تقنية، مشيرًا إلى أنه لا نستبعد تمديد الهدنة بغزة مقابل الإفراج عن مزيد من المحتجزين.

وفي مقطع فيديو نشره منتدى أسر الرهائن، قال روي زيشري موندر، الذي أُطلق سراح شقيقه يوم الجمعة: "لسنا في مزاج احتفالي اليوم، نحن سعداء لكننا لسنا احتفاليين لأن هناك المزيد من الرهائن المحتجزين".

المحتجزون ما زالوا يتفقدون الأمل

وعرض دعمه لأولئك الذين ما زالوا محتجزين، وقال لهم: "ستعودون قريبًا"، وحث عائلاتهم: "لا تفقدوا الأمل، بالنسبة للأغلبية، يستمر الانتظار".

ولم يكن لدى نداف رودايف أي مؤشر على حياة والده ليئور البالغ من العمر 61 عامًا، وهو سائق سيارة إسعاف ومسعف متطوع أصيب بنوبة قلبية قبل عامين.

وقال: "نحن قلقون للغاية لأنه ليس لديه دواء، ولم يكن لدى روبي تشين أي أخبار عن مصير ابنه، الجندي إيتاي البالغ من العمر 19 عامًا، الذي تم اختطافه أثناء قيامه بواجبه في حماية الكيبوتسات في المنطقة".

وقال: "من الصعب وصف الشعور بعدم معرفة ما إذا كان طفلك على قيد الحياة أم لا". "إنه شيء يتجاوز الألم".

لعدة أيام، لم تعرف العائلة مكان وجوده. تم تسجيل ابنهما الأوسط على أنه "مفقود أثناء القتال" حتى الساعة السادسة من صباح أحد الأيام، عندما طرق ضابطان من الجيش بابهما.

وتابع: "لكننا محظوظون: الإخطار الذي تلقيناه كان يفيد باختطاف إيتاي، وليس الإخطار الآخر الذي حصل عليه كثيرون آخرون في ذلك اليوم، وعندما تم إطلاق سراح المجموعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين من غزة كجزء من الهدنة، لم يكن والد نوعام بيري المسن من بينهم. لكنهم أحضروا معهم أنباء أنه لا يزال على قيد الحياة".

وقال بيري، الذي اختطف والده حاييم البالغ من العمر 79 عامًا من منزله في كيبوتز نير عوز بالقرب من غزة: "لقد حصلنا على علامة حياة من والدي، ونعرف أنه على قيد الحياة من أشخاص آخرين من المجتمع الذين تم إطلاق سراحهم أمس".