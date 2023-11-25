السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يتعادل مع رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

تعادل فريق برشلونة مع مضيفه رايو فاليكانو في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الإسباني بهدف لكل منهما.

وأنهى فريق رايو فاليكانو الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

واستحوذ فريق برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وجاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وبأفضلية لصالح فريق رايو فاليكانو.

وحاول كلا الفريقين الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم ولكن أغلب المحاولات لم تهدد المرمى.

وسجل أوناي لوبيز، هدف فريق رايو فاليكانو في الدقيقة 39 من عمر  الشوط الأول.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين من أجل تسجيل هدف التقدم.

وسدد لاعبو فريق رايو فاليكانو 4 كرات على المرمى من أصل 8 محاولات وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل تسديدتين من 5 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 63% مقابل 39% لصالح فريق رايو فاليكانو.

واستمر استحواذ لاعبي برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما هدأ الأداء الهجومي للفريقين واختفت خطورة فريق رايو فاليكانو.

وأهدر لاعبو برشلونة أكثر من فرصة لتسجيل هدف التعادل.

وسجل فلوريان لوجون، هدف التعادل لفريق برشلونة، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 82.

وسدد لاعبو 4 كرات على المرمى من أصل 11 محاولة وخرجت 3 كرات من الملعهب وخرجت 4 من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 15 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات.

واستحوذ لاعبو برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق رايو فاليكانو.

ورفع برشلونة رصيده لـ31 نقطة بالمركز الثالث، فيما وصل رايو فاليكانو للنقطة 19 في المركز الثامن.

برشلونة رايو فاليكانو الدوري الاسباني الليجا مباراة رايو فاليكانو وبرشلونة

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