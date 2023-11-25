الشوط الأول.. برشلونة يتأخر بهدف أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وتأخر فريق برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، بفارق هدف أمام رايو فاليكانو، في المباراة المُقامة حاليًا على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

برشلونة يتأخر بهدف أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

وشهدت أحداث مباراة برشلونة ورايو فاليكانو محاولات عديدة من اللاعبين لهز شباك الخِصم، لتصل نسبة الاستحواذ على الكرة إلى 0% لصالح فريق برشلونة، مقابل 40% لصالح الخِصم.

وبدأت المباراة بتمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فايكانو في منتصف الملعب، قبل أن يحصل فريق رايو على كرة حرة في منتصف ملعبهم الدفاعي، بعد خطأ على روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة.

وظلت التمريرات متتالية بين لاعبي برشلونة في منتصف الملعب، قبل أن تشهد الدقيقة 25 وجود كرة عرضية من فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع فايكانو عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 31 من زمن اللقاء، حصل بيدري، لاعب برشلونة، على بطاقة صفراء، بعد تدخل قوي على أوناي لوبيز في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 39، تمكّن أوناي لوبيز من تسجيل هدف رايو فاليكانو الأول، والذي جاء بالقرب من منطقة الجزاء ليُسدد كرة صاروخية سكنت أسفل يسار مرمى برشلونة.

وشهدت الدقيقة 43 محاولات عديدة من لاعبي برشلونة لتسجيل هدف التعادل، ولكنها لم ترتق إلى مستوى الخطورة.