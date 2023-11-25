السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. مانشستر سيتى يتقدم على ليفربول بهدف هالاند

هدف هالاند
هدف هالاند

تقدم مانشستر سيتي على نظيره ليفربول بهدف نظيف، في الشوط الأول من قمة الدوري الإنجليزي.

السيتي سيطر على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 65% مقابل 35% للريدز.

وبدأ فيل فودين خطورة السيتي مبكرًا بالدقيقة العاشرة، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من أليسون لكن الأخير تصدى لها.

وفي الدقيقة 15 رد داروين نونيز لليفربول برأسية من عرضية "صلاح"، لكن إيدرسون تصدى لها.

وأحرز إيرلينج هالاند الهدف الأول للسيتي بالدقيقة 27، بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت يسار أليسون.

وسدد نونيز من جديد داخل منطقة الجزاء، بالدقيقة 35 مرت بجوار إيدرسون.

وفي الدقيقة 43 أنقذ أليسون ليفربول من هدف ثان، بعدما تصدى ببراعة لتصويبة فودين من خارج منطقة الجزاء.

تشكيل السيتي.. هالاند وألفاريز ودوكو يهاجمون ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، أكانجي، دياز، أكي

خط الوسط: سيلفا، رودري، فودين

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز


تشكيل ليفربول

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونستانتينوس تسيمكاس – فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب – ترينت ألكساندر أرنولد.

خط وسط الملعب: كورتيس جونز - أليكسيس ماك اليستر - دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - محمد صلاح.

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