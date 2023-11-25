السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل السيتي.. هالاند وألفاريز ودوكو يهاجمون ليفربول في قمة البريميرليج

هالاند
هالاند

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول عصر اليوم السبت في قمة الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم السيتي في لقاء اليوم إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز وجيرمي دوكو.

تشكيل السيتي.. هالاند وألفاريز ودوكو يهاجمون ليفربول 

 

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، أكانجي، دياز، أكي

خط الوسط: سيلفا، رودري، فودين

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز

 

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيرفع “مو” رصيده من الأهداف في بطولة الدوري الإنجليزي لـ 150 هدفًا، حيث سجل 149 هدفًا حتى الآن.

– وحال وصول “صلاح”، لهدفه الـ 150، سيقتحم قائمة “العشرة الكبار”، ليصبح عاشر أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، بالتساوي مع مايكل أوين.

– حال تسجيل “مو” هدفًا، سيصبح مانشستر سيتي أكثر الفرق الذي يُسجل في مرماها، حيث سجل 11 هدفًا حتى الآن بمختلف المسابقات، فيما يُعد مانشستر يونايتد أكثر فريق سجل صلاح أهدافًا ضده برصيد 12 هدفًا.

– حال تسجيل “مو” أو صناعته لهدف، سيصبح مانشستر سيتي أكثر فريق يساهم ضده بتسجيل أهداف، حيث يملك 16 مساهمة تهديفية بين تسجيل وصناعة، بالتساوي مع مانشستر يونايتد.
يدخل بيب جوارديولا قمة اليوم متسلحا بجمهور الاتحاد الذي سيدفع فريقه نحو الهروب بعيدا بريادة الترتيب حيث يتصدر سيتي جدول بريميرليج قبل قمة اليوم ب28 نقطة بعد خوض 12 مواجهة خسر اثنتين منها وتعادل في واحدة فيم فاز في تسع مباريات.

أما يورجن كلوب فيطمح في مفاجأة خصمه اللدود والذي حرمه من بطولتي دوري على الأقل خلال السنوات الأربعة الأخيرة حين خسر ليفربول لقبين بفارق نقطة واحدة لصالح العملاق السماوي.

ويتخلف الريدز بنقطة واحدة عن سيتي حيث يحتل رفاق محمد صلاح المركز الثاني على سلم الترتيب ب27 نقطة من ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات إلى جانب خسارة وحيدة كانت أمام توتنهام بنيران صديقة من الكاميروني جويل ماتيب في اللحظات الأخيرة.

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