السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ليفربول ومحمد صلاح
ليفربول ومحمد صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي 

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونستانتينوس تسيمكاس – فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب – ترينت ألكساندر أرنولد.

خط وسط الملعب: كورتيس جونز - أليكسيس ماك اليستر - دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - محمد صلاح.

ويطمح المدرب يورجن كلوب في مفاجأة خصمه اللدود مانشستر سيتي، والذي حرمه من بطولتي دوري على الأقل خلال السنوات الأربعة الأخيرة، حين خسر ليفربول لقبين بفارق نقطة واحدة لصالح العملاق السماوي.

بينما يدخل بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قمة اليوم متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، أملًا في تحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل الهروب بعيدًا بصدارة الدوري الإنجليزي.

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صدام ناري بين مانشستر سيتي وليفربول من أجل الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي

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ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي في تاريخ المواجهات قبل قمة الدوري الإنجليزي

ترتيب مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بعد خوض 12 جولة، متفوقًا على ليفربول صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

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