محمد صلاح: أحب "السوشى" واللعب مع ميسى ورونالدو.. وهذا أصعب ظهير واجهته

اختار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو للعب معمها مستقبلًا.

وفي حواره مع شبكة “سكاي سبورتس البريطانية" اليوم، أجاب صلاح عن سؤال “لاعب عالميًا لم تلعب معه في مسيرتك سـتحب فكرة اللعب معه؟": ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وعن اللاعب الذي يريد اللعب معه في الدوري الإنجليزي قال: “بالتأكيد كيفين دي بروين، لاعب رائع ولديه رؤية كبيرة للملعب”.

وعن أكلته المفضلة أجاب “مو” بأنه يحب السوشي، كما قال إنه يحب لعب رياضة الجولف، “البدل” وتنس الطاولة.

وتابع صلاح عن أفضل ظهير أيسر لعب أمامه في مسيرته: “أزبيليكوتا بالتأكيد رغم أنه لعب في اليمين، لكنه عندما شارك في اليسار لاعب قوي للغاية، وأيضًا أشلي كول عندما واجهته في بازل”.

وتغنى صلاح بزميله الجديد دومينيك سوبوسلاي، حيث اختاره ضمن أقوى اللاعبين في العالم بتسديد الكرة، لكنه اختار قبله الإيفواري ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق.

وأتم عن زميله في الفريق داروين نونيز: “لاعب رائع ويعلم ماذا يريده من اللقاء، يقدم مجهودا كبيرا، الموسم الماضي لم يكن لديه حظ، لكنك تراه الموسم الحالي يقدم موسما خرافيا”.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيرفع “مو” رصيده من الأهداف في بطولة الدوري الإنجليزي لـ 150 هدفًا، حيث سجل 149 هدفًا حتى الآن.

– وحال وصول “صلاح”، لهدفه الـ 150، سيقتحم قائمة “العشرة الكبار”، ليصبح عاشر أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، بالتساوي مع مايكل أوين.

– حال تسجيل “مو” هدفًا، سيصبح مانشستر سيتي أكثر الفرق الذي يُسجل في مرماها، حيث سجل 11 هدفًا حتى الآن بمختلف المسابقات، فيما يُعد مانشستر يونايتد أكثر فريق سجل صلاح أهدافًا ضده برصيد 12 هدفًا.

– حال تسجيل “مو” أو صناعته هدفا، سيصبح مانشستر سيتي أكثر فريق يساهم ضده بتسجيل أهداف، حيث يملك 16 مساهمة تهديفية بين تسجيل وصناعة، بالتساوي مع مانشستر يونايتد.