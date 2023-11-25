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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل برشلونة أمام فاليكانو.. تغييرات بالجملة من تشافي

برشلونة
برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره رايو فاليكانو، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وقام تشافي بالعديد من التغييرات في تشكيل الفريق، حيث عاد فرانكي دي يونج للعب أساسيًا بجانب بيدري في وسط الملعب.

 

بينما يقود الهجومي الثلاثي لامين جمال، روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

 

تشكيل برشلونة.. تغييرات بالجملة من تشافي

 

حراسة المرمى: بينيا

خط الدفاع: كانسيلو، مارتينيز، كريستنسن، بالدي

خط الوسط: دي يونج، روميو، بيدري

خط الهجوم: لامين، ليفاندوفسكي، توريس

 

 

ويسعى فريق برشلونة لتخطي غريمه ريال مدريد ولو مؤقتًا، حيث يملك العملاق الكتلوني 30 نقطة حتى الآن يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويتخلف عن جيرونا المتصدر بأربع نقاط وبنقطتين فقط عن ريال مدريد الوصيف، أما رايو فيحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وفي مباراة أخرى، يستقبل أتلتكو مدريد ضيفه ريال مايوركا، في تمام العاشرة مساءً، على ملعبه "واندا ميتروبوليتانو"، حيث يسعى لاستمرار ملاحقة برشلونة وريال مدريد وكذلك ريال مايوركا.

وتحتل كتيبة سيميوني المركز الرابع في ترتيب الليجا حتى الآن برصيد 28 نقطة، كما أن لديهم مباراة مؤجلة حيث خاض الروخو بلانكوس 12 لقاء فقط أقل بمباراة من بقية منافسيه في القمة.

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