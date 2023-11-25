السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين لمناقشة مدونة السلوك المهني

اجتماع مجلس نقابة
اجتماع مجلس نقابة المحامين

وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع المجلس المقرر عقده غدًا الأحد، بغرفة اجتماعات المجلس بمقر النقابة العامة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

يأتي الاجتماع للنظر في جدول الأعمال المعروض على الأعضاء ومنه مناقشة مدونة السلوك المهني؛ وقد تم إخطار الأعضاء بالمواعيد المقررة وجدول الأعمال.

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قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين

وسبق أن عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال.

وقرر المجلس التالي:

أولًا:  الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر المقبل.

ثانيًا: الموافقة على قبول استقالة ماجد عبداللطيف نقيب المحلة من منصبه.

ثالثًا: الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 26/11/2023.

رابعًا: الموافقة على إنشاء جروب على واتس اب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.

عبدالحليم علام نقيب المحامين المحامين العرب السلوك المهني مدونة السلوك المهني نقابة المحامين

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