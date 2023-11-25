السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فوز وادي دجلة والقناة وراية في كأس مصر.. وخالد قمر يحقق لقب "هاتريك"

مباراة القناة والشرقية
مباراة القناة والشرقية

اكتمل عقد الفرق المتأهلة للدور التمهيدي الثالث والأخير في بطولة كأس مصر بعد انتهاء المباريات الأربع التي أقيمت اليوم والتي أسفرت عن صعود فرق القناة ووادي دجلة وراية والواسطى الذي حقق مفاجأة بفوزه على المقاصة ليرتفع عدد أندية دوري المحترفين التي تأهلت للدور المتهيدي الثالث إلى 16 ناديا مقابل 12 ناديا من القسم الثاني "ب".

في الإسماعيلية تأهل فريق القناة بعد فوزه على الشرقية بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد الجرايحي، وانتهى الشوط الأول بتقدم القناة بهدف سجله حسين رجب في الدقيقة 18 وفي الشوط الثاني سجل حسين رجب الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وتأهل وادي دجلة بعد فوزه الكبير على فريق الصيد بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم عمر شلبي، جاءت الأهداف الخمسة في الشوط الأول وسجلها علي حسين ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 18 و26 و43 وإسلام جمال ومحمد عبد الرحيم في الدقيقتين 45 والأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الإسكندرية فاز راية على المصري بالسلوم بثلاثة أهداف نظيفة، انتهى الشوط الأول بتقدم راية بهدفين سجلهما خالد قمر وفي الشوط الثاني سجل خالد قمر الهدف الثالث ليحقق لقب "هاتريك".

ونجح فريق الواسطى الذي يلعب في دوري القسم الثاني "ب" في إقصاء المقاصة أحد أندية دوري المحترفين وفاز عليه بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حامد فهيم.

بطولة كأس مصر القناة وادي دجلة الواسطي خالد قمر

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