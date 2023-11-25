السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران: برنامجى يتضمن اتخاذ مجموعة من المميِّزات والحوافز للقطاع غير الرسمى.. وإعادة هيكلة الإيرادات الضريبية

فريد زهران
فريد زهران

تضمن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران إعادة رسم سياسات المالية العامة، وقال زهران، فى برنامجه الانتخابي، إن الهدف من الضرائب هو المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع وليس فقط حجم الحصيلة الضريبية.

وأضاف زهران أن برنامجه يتضمن أن يتَّخِذ مجموعة من المميِّزات والحوافز للقطاع غير الرسمي؛ للتَّحوُّل إلى الاقتصاد الرسمي.

وأشار المرشح الرئاسي إلى أنه سيعيد هيكلة الإيرادات الضريبية، ليصبح معظمه مبنيًّا على تحصيل الضرائب من الثروات العقارية والأرباح الرأسمالية والدخول المرتفعة، وليس ضرائب القيمة المضافة والاستهلاك.

إعادة هيكلة المؤسسات والهيئات

أمَّا على مستوى الموازنة العامة فقال "زهران" إنه سيعمل على توحيد الموازنة العامة مرة أخرى، وإعادة هيكلة المؤسسات والهيئات التي تدخل في محفظة الحكومة، وخصخصة الهيئات التي لا يوجد مُبرِّر حقيقي لوجودها تحت ملكية الدولة.

ولفت إلى أنه سيعيد بناء الموازنة على أساس القطاعات وليس البنود، بحيث يكون من السهل على الجميع أن يعرف وبشكل واضح حجم ما ينفق على التعليم والصحة.. إلخ، وستعتمد الموازنة أيضًا منطق التوسع في الإدارة المحلية والحكم المحلي وزيادة موارد المحليات.

استعراض الخطة الدعائية للحملة

وكان قد عقد المرشح الرئاسي فريد زهران لقاءً موسعًا، أمس الجمعة، مع عدد من أعضاء حملته الانتخابية ومتطوعين جدد أعلنوا عن انضمامهم للحملة، وحضر اللقاء المهندس باسم كامل البرلماني السابق ومدير حملة فريد زهران. 

وصرّح باسم كامل بأن الاجتماع تناول عرضًا سريعًا لما تم عمله من مؤتمرات ولقاءات خلال الفترة السابقة. 

كما تم استعراض الخطة الدعائية للحملة، وخريطة المؤتمرات خلال الفترة المتبقية للدعاية قبل الصمت الانتخابي. 

وأوضح مدير الحملة أن المرشح فريد زهران يكسب أرضية جديدة كل يوم، وأن الحملة على تواصل دائم بالمواطنين الذين يعبّرون عن تقديرهم وقناعتهم بخطاب المرشح وبرنامجه الانتخابي.. تم عقد اللقاء بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

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