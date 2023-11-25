اليوم.. مؤتمر جماهير للمرشح الرئاسي فريد زهران بأطفيح

تنظم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيريًا بقرية صول مركز أطفيح، وذلك لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي.

وكان قد عقد المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرين الأربعاء الماضى بمدينة أدفو والخميس لمدينة أسوان، وفى كلمته رحب زهران بالحاضرين، واعرب عن سعادته بتواجده فى أسوان، وقال زهران أن برنامجه الانتخابي يتضمن إعادة توزيع الثروة بشكل عادل"، لأن المادة ٢٣٦ من الدستور التي ترخص على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مضيفا: كلنا مسؤولين، ودخلت السباق الانتخابي مطالبا الحاضرين القيام بدورهم وأن يذهبوا لصندوق الانتخابات.

وكان قد بدأ زهران مؤتمراته الانتخابية من مسقط رأسه بسرس الليان بالمنوفية، ثم الإسكندرية، ثم مركز طامية بالفيوم، وثلاثة مؤتمرات بأسيوط، تلاها مؤتمر بالبدرشين ثم الفيوم

ويواصل المرشح لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم ٨ ديسمبر القادم.

استعراض الخطة الدعائية للحملة وخريطة المؤتمرات

وكان قد عقد فريد زهران لقاءًا موسعًا أمس الجمعة مع عدد من أعضاء حملته الانتخابية ومتطوعين جدد أعلنوا انضمامهم للحملة. حضر اللقاء المهندس باسم كامل البرلماني السابق ومدير حملة فريد زهران.

وصرح باسم كامل، بأن الاجتماع تناول عرضًا سريعًا لما تم عمله من مؤتمرات ولقاءات خلال الفترة السابقة.

كما تم استعراض الخطة الدعائية للحملة وخريطة المؤتمرات خلال الفترة المتبقية للدعاية قبل الصمت الانتخابي.

وأوضح مدير الحملة، أن المرشح فريد زهران يكسب أرضية جديدة كل يوم وأن الحملة على تواصل دائم بالمواطنين الذين يعبرون عن تقديرهم وقناعتهم بخطاب المرشح وبرنامجه الانتخابي.