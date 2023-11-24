الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح فريد زهران يعقد لقاءًا تنظيميًا موسعًا مع أعضاء حملته الانتخابية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم الجمعة، لقاءًا موسعًا مع أعضاء حملته الانتخابية ومتطوعين جدد أعلنوا انضمامهم للحملة. 

حضر اللقاء المهندس باسم كامل البرلماني السابق ومدير حملة فريد زهران. 

وقال باسم كامل، في تصريحات له، إن الاجتماع تناول عرضًا سريعًا لما تم تنظيمه من مؤتمرات ولقاءات لدعم المرشح خلال الفترة الماضية. 

الخطة الدعائية للحملة وخريطة المؤتمرات 

كما تم استعراض الخطة الدعائية للحملة وخريطة المؤتمرات خلال الفترة المتبقية للدعاية قبل الصمت الانتخابي. 

وأوضح مدير الحملة، أن المرشح فريد زهران يكسب أرضية جديدة كل يوم والحملة على تواصل دائم مع المواطنين الذين يعبرون عن تقديرهم وقناعتهم بخطاب المرشح وبرنامجه الانتخابي، تم عقد اللقاء بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. 

جدير بالذكر أن المرشح فريد زهران سيعقد مؤتمره الجماهيري الحادي عشر غدا في إطفيح بمحافظة الجيزة.

المرشح الرئاسي فريد زهران الخطة الدعائية خريطة المؤتمرات الصمت الانتخابي

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