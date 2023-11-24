الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

من أسوان.. فريد زهران: "برنامجى الانتخابى يضمن توزيعًا عادلًا للثروة"

فريد زهران
فريد زهران

عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة أسوان، لعرض رؤيته وبرنامجه استعدادًا لخوض انتخابات الرئاسة 2024.

وفى كلمته، رحب المرشح الرئاسي فريد زهران بالحاضرين، وأعرب عن سعادته بتواجده فى أسوان، وقال إن برنامجه الانتخابي يتضمن إعادة توزيع الثروة بشكل عادل، لأن المادة 236 من الدستور نصت على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها.

واضاف "زهران": "كلنا مسئولون، ودخلت السباق الانتخابي، وأطلب منكم القيام بدوركم"، مطالبا المواطنين بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

السياسة ضرورة والديمقراطية ليست رفاهية

فيما قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنهم يسعون في مجلس النواب لإعادة ترتيب الأولويات، نسعى لتوجيه الإنفاق فيما يهم المواطن ويعود عليه بالنفع.

وأضافت "عبد الناصر" أن السياسة ضرورة والديمقراطية ليست رفاهية، لكنها هامة للدفاع عن مصلحة المواطن واختياراته.

وأشارت إلى أن شمس التغيير آتية بالتأكيد، وأن فريد زهران رمزه الانتخابي الشمس اختيار له دلالة.

من جانبه، قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاستشارية للمرشح فريد زهران، أن المرشح الرئاسي فريد زهران له تاريخ سياسي لأكثر من 50 سنة، عنده مبادئ ثابتة ولديه برنامج وخطة للتغيير، ومعه حزبه وأحزاب أخرى، مضيفًا أن مواقف نوابهم في البرلمان تشهد لهم وتوضح أفكارهم ومبادئهم.

وأشار "البياضي" إلى أن “زهران”، لديه سياسات وخطوات واضحة لحل الأزمة الاقتصادية.

وقال الدكتور أشرف مكاوي، أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بجنوب أسوان، من أراد معرفة زهران ينظر لنواب حزبه ومواقفهم في البرلمان ودفاعهم عن مصالح المواطنين. 

واضاف "مكاوي" من أراد معرفة زهران ينظر للداعمين له، حزب العدل ومواقف نوابه وقياداته. 

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