الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. اجتماع موسع لحملة المرشح الرئاسى فريد زهران لبحث خطة العمل

فريد زهران
فريد زهران

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم الجمعة، بحضور المرشح ومدير الحملة وأعضاء الأمانات المختلفة بها والمتطوعين الجدد والقدامى؛ لبحث خطة عمل الحملة الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، مؤتمرًا جماهيريًا غدًا السبت، بقرية صول بمركز أطفيح؛ لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي، وحثّ المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وبدأ المرشح الرئاسي مؤتمراته الانتخابية من مسقط رأسه بسرس الليان بالمنوفية، ثم الإسكندرية، ثم مركز طامية بالفيوم، بالإضافة إلى 3 مؤتمرات بأسيوط، تلاها مؤتمر بالبدرشين ثم الفيوم، ومؤتمران بمحافظة أسوان.

ويواصل المرشح الرئاسي لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم ٨ ديسمبر المقبل.

المرشح الرئاسي فريد زهران خطة عمل الحملة الانتخابات الرئاسية الصمت الانتخابي

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