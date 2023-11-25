السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يُنظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيسى فى البحيرة (فيديو)

مؤتمرًا جماهيريًا
مؤتمرًا جماهيريًا

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور الفريق جلال هريدى رئيس الحزب، ونواب مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب بالمحافظة. 

ورحب النائب محمود صلاح أمين حزب حماة الوطن في البحيرة بالحضور، مشيرًا إلى أنهم يمثلون تحالف المجتمع المصري بكل فئاته وأطيافه.

وقال: أتشرف بكم ممثلين عن محافظة البحيرة، مؤكدًا على دعم الحزب الكامل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنًا عن دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسى مرشحًا للرئاسة لفترة رئاسية مقبلة لاستكمال الإنجازات التى بدأت منذ عام 2014. 

وقال النائب أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر بمصر إلى بر الأمان فى فترة من أصعب الفترات التى مرت بها البلاد، واستطاع تأمين الدولة من جميع الاتجاهات، وأعاد الأمن والأمان، واسترجع لمصر دورها الإقليمى والدولى.

وأكد طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أن الحزب يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عن قناعة تامة بالإنجازات التى حدثت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات، وأهمها استعادة الأمن والأمان، وزيادة الرقعة الزراعية، وفتح الباب أمام الاستثمارات عن طريق تطوير البنية الأساسية، مشيرًا إلى تحركات الحزب داخل مصر وخارجها لتوعية الناخبين بأهمية الذهاب إلى لجان الاقتراع، وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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