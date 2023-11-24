الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف يحتشدون دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي في مؤتمر "حماة الوطن" بالسويس

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

توافد الآلاف في السويس على المؤتمر الجماهيري لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الذي نظمه حزب حماة الوطن بالسويس برئاسة جلال مازن أمين عام الحزب بالمحافظة، دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وشهد المؤتمر حضور المواطنين أبناء القطاع الريفي، ومشايخ وعواقل القبائل المنتشرة في قطاعات أرضية بحي الجناين شرق وغرب القناة، وكبار رجال العائلات وشبابها، مع حضور سيدات قطاع الأعمال بالسويس، والقيادات النقابية والعمالية، ورجال الدين كما حضر وليد خضاري أمين التنظيم، المهندس سيد خطاب أمين حزب حماة وطن بحي الأربعين.

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عقد المؤتمر بقرية عامر بالقطاع الريفي بحي الجناين، وبدأ بعرض الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم التحديات المتكررة التي واجهت مصر في السنوات الأخيرة لاسيما جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات الاقليمية في المنطقة.

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وقال جلال مازن، أمين عام حماة الوطن بالسويس ورئيس قطاع مدن القناة، إنه في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت الدولة المصرية من تأسيس اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

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وأكد أن المرحلة الحالية تدعونا للتلاحم ودعم للقيادة السياسية وأن نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه حقق تنمية واستقرار سياسي، وكان لديه بعد نظر في تسليح الجيش المصري، واليوم أثبت أنه كان على حق مع تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الأحداث الجارية على الحدود المصرية شرقا وغربا وجنوبا.

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وقال أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إنه من حسن الطالع أن يتزامن تنظيم مؤتمر حماة الوطن في السويس في نفس يوم الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب "شلبي" عن سعادته بتمثيل حزب حماة وطن في الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن الحملة الانتخابية حين بدأت العمل أجرت أكثر من 300 لقاء مع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وكشفت تلك اللقاءات أن ما شهدته مصر منذ تولي الرئيس السيسي عام 2014 حقق الاستفادة لكل فئات المجتمع.

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وتابع: "أصبح تمكين الشباب حقيقي وفعال في عهد الرئيس السيسي، لأن التمكين سبقه تأهيل الشباب من خلال عدة مبادرات ساهمت في رفع مستوى الوعي وثقل مهاراتهم وخبرتهم في العمل، فضلا عن تأهيلهم لمناصب قيادية، لنرى اليوم الشباب محافظين ونواب محافظين، ونواب وزراء ومدراء في مواقع هامة.

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وقال محمد أسعد مساعد رئيس الحزب، أن ما تحقق على أرض مصر في عهد الرئيس السيسي، يجعل لزاما علينا الوفاء ورد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، قال الأنبا أنطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس، إن الرئيس السيسي حريص على متابعة أحوال المواطنين بشكل مباشر، ولا يكتفي بما يعرض عليه من تقارير، بل يخرج صباح كل يوم جمعة في يوم العطلة الأسبوعي، يتجول في الشوارع يلتقي المواطنين ويتحدث معهم يستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ويسعى لحلها.

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وأكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أنه الانتخابات الرئاسية المقبلة هي بمثابة دعم الدولة المصرية في شخص الرئيس لافتا أن ما تحقق ليس لقليل ولكن نريد استكمال ذلك في السنوات المقبلة، لتتحقق رؤية مصر 2030.

واستكمل أن العالم يتابع باهتمام الانتخابات وما ستسفر عنه، لذلك لا نريد أن يكون نجاح الرئيس عاديا، بل نجاح مستحق بنسبة يراها العالم وتعبر عن اهتمام المصريين وإرادتهم الحقيقية في أن يستكمل الرئيس ما بدأه من تنمية حقيقية على أرض الوطن.

وتحدثت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب، وقالت إن المرأة حصلت على التمكين السياسي وأصبح لها 27% من مقاعد البرلمان، بجانب التمكين المجتمعي في مشروعات فرصة وغيرها، وتمكين اقتصادي حيث بدأت تعمل في وظائف كانت قاصرة على الرجال مثل العمل بوظيفة محافظ، وظيفة المأذون الشرعي.

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السويس السيسي انتخابات الرئاسة مؤتمر تأييد

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