الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حملة السيسي: سياسات التجويع والتدمير في غزة لن تؤدي إلى حلول

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي أكد إلى أن سياسات التجويع والتدمير في قطاع غزة لن تؤدي إلى حلول وكان واضحا في ذلك.

وأضاف «فوزي»، خلال كلمته في فاعلية «صوت غزة من سيناء»، أن الدولة حرصت على وقف إطلاق النار في غزة، قائلًا: «لن نستخدم القضية الفلسطينية كقضية انتخابية أبدا».

وأوضح أن القافلات فعل وخير المصريين للأشقاء في فلسطين، لافتا أن 70% من المساعدات لقطاع غزة مصرية، ومصر ترى في تقديم المساعدات لغزة مصلحة الشعب الفلسطيني.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الرئيس السيسي عبر بوضوح عن الموقف المصري المشرف تجاه أحداث غزة، مؤكدًا أن مصر ترفض التصفية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين وتهجير الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن مصر ترفض أيضا قتل المدنيين بشكل عشوائي وجنوني، ونرفض حصار قطاع غزة ولا مجال لتبرير هذه الأفعال.

وانطلقت فاعلية صوت غزة من سيناء، اليوم، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، التي رافقت قافلة المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.

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