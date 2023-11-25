السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

4 ديسمبر.. الاحتفاء بمرور 70 عامًا على إنشاء نادي القصة

نادي القصة
نادي القصة

يشهد نادي القصة الاحتفاء بمرور سبعين عاما على إنشائه، وتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة النادي لهذا العام، والمشاركة في افتتاح مقره الجديد الكائن بميدان لاظوغلى - 18 شارع مجلس الشعب (مجلس الأمة سابقا) الدور الأول، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر المقبل.

وقد قد تم نقل نادى القصة مقرخ فى 2021 من مكانه القديم بحى جاردن سيتى، متجهًا إلى مكانه الجديد فى فيصل التعاون، وذلك بعد شهور من حكم قضائى بإخلاء المقر التاريخى لنادى القصة.

مسابقة نادي القصة في مجالات القصة القصيرة والرواية وأدب الأطفال

وكان الكاتب محمد القصبي، عضو مجلس إدارة نادي القصة ورئيس لجنة المسابقات، أعلن في يونيو 2022، أن مجلس إدارة نادي القصة قرر في اجتماعه استئناف مسابقة النادي في مجالات القصة القصيرة والرواية وأدب الأطفال، وأن كلا من الكاتبين الكبيرين محمد سلماوى والدكتور كمال رحيم أبديا استعدادهما لدعم المسابقة ماديا حتى تعوض مرة أخرى، مشيرا إلى أن النادى سوف يتواصل المجلس مع كبار المسئولين بوزارة الرياضة والشباب للحصول على موافقة الوزارة على رعاية المسابقة بما يساعد على تحقيق المزيد من الانتشار والنجاح لها.

نشأة نادي القصة

نادي القصة هو نادي ثقافي مصري يضم عددا من الروائيين المصريين، أسسه في السبعينيات الأديب يوسف السباعي للرواد وضم عددا من الأدباء وهم توفيق الحكيم ومحمد تيمور وإحسان عبد القدوس وأمين يوسف غراب ومحمد عبد الحليم عبد الله ونجيب محفوظ وعبد الحميد جودة السحار وثروت أباظة وطه حسين ومحمود تيمور ومحمد فريد أبو حديد وعلي أحمد باكثير ويحيى حقي وعزيز أباظة، فضلا عن عائشة عبد الرحمن وسهير القلماوي ومصطفى محمود وصالح جودت وهدى جاد ومحمود السعدني ورواد الأدب الروائي.

نادي القصة مسابقة نادى القصة القصة القصيرة دب الأطفال نشأة نادي القصة

مواد متعلقة

استكمال اختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية حتى 27 نوفمبر

قبل انطلاقه.. برنامج فعاليات مؤتمر "الفعل الثقافي في زمن التحولات" بالفيوم

ملتقى السرد العربي يناقش رواية "أنت تشرق... أنت تضيء" لـ رشا عدلي

"دواؤك.. أمانك" ندوة توعية لقصور الثقافة بمكتبة سقارة

الإثنين.. "مصر أد الدنيا" معرض تشكيلي بقصر الفنون

29 نوفمبر.. مناقشة المجموعة القصصية "على حافة الأرض" في بيت السناري

"الدين والحكم في مصر" على مائدة مكتبة تنمية بالمعادي.. 2 ديسمبر

مجلة أمريكية تنشر ترجمة 3 قصائد من ديوان "ما أنا فيه" لـ أحمد الشهاوى

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية والعبارات للتهنئة بحلوله

حل الدولتين وإنهاء الصراع.. أهم ما جاء فى تصريحات الرئيس السيسى و"إسبانيا وبلجيكا" بالقاهرة أمس

فى حب مصر.. خطاب جديد من التعليم لطلاب المدارس بشأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية (خاص بالمستند)

إطلاق أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير

مفأجاة في قضية البلوجر هبة السيد صاحبة قناة "أم زياد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها