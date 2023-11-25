4 ديسمبر.. الاحتفاء بمرور 70 عامًا على إنشاء نادي القصة

يشهد نادي القصة الاحتفاء بمرور سبعين عاما على إنشائه، وتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة النادي لهذا العام، والمشاركة في افتتاح مقره الجديد الكائن بميدان لاظوغلى - 18 شارع مجلس الشعب (مجلس الأمة سابقا) الدور الأول، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر المقبل.

وقد قد تم نقل نادى القصة مقرخ فى 2021 من مكانه القديم بحى جاردن سيتى، متجهًا إلى مكانه الجديد فى فيصل التعاون، وذلك بعد شهور من حكم قضائى بإخلاء المقر التاريخى لنادى القصة.

مسابقة نادي القصة في مجالات القصة القصيرة والرواية وأدب الأطفال

وكان الكاتب محمد القصبي، عضو مجلس إدارة نادي القصة ورئيس لجنة المسابقات، أعلن في يونيو 2022، أن مجلس إدارة نادي القصة قرر في اجتماعه استئناف مسابقة النادي في مجالات القصة القصيرة والرواية وأدب الأطفال، وأن كلا من الكاتبين الكبيرين محمد سلماوى والدكتور كمال رحيم أبديا استعدادهما لدعم المسابقة ماديا حتى تعوض مرة أخرى، مشيرا إلى أن النادى سوف يتواصل المجلس مع كبار المسئولين بوزارة الرياضة والشباب للحصول على موافقة الوزارة على رعاية المسابقة بما يساعد على تحقيق المزيد من الانتشار والنجاح لها.

نشأة نادي القصة

نادي القصة هو نادي ثقافي مصري يضم عددا من الروائيين المصريين، أسسه في السبعينيات الأديب يوسف السباعي للرواد وضم عددا من الأدباء وهم توفيق الحكيم ومحمد تيمور وإحسان عبد القدوس وأمين يوسف غراب ومحمد عبد الحليم عبد الله ونجيب محفوظ وعبد الحميد جودة السحار وثروت أباظة وطه حسين ومحمود تيمور ومحمد فريد أبو حديد وعلي أحمد باكثير ويحيى حقي وعزيز أباظة، فضلا عن عائشة عبد الرحمن وسهير القلماوي ومصطفى محمود وصالح جودت وهدى جاد ومحمود السعدني ورواد الأدب الروائي.