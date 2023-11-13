بعد توديع مقره في جاردن سيتى.. عودة نادي القصة إلى منطقة وسط البلد

أعلن مجلس إدارة نادي القصة عودة النادي إلى منطقة وسط البلد باتخاذه مقرا جديدا له في شارع مجلس النواب من ناحية ميدان لاظوغلي، بعد أن انتقل من مقره التاريخي في جاردن سيتي عام 2021 الذي استقر فيه منذ 78 عاما تنفيذا لصدور حكم قضائي بإخلاء مقره لورثة العقار، ومن ثم اتخذ مقرًا له في شارع فيصل.

استئناف مسابقة نادي القصة وعودة إصداراته

وفي 11 يونيو 2022، أعلن الكاتب محمد القصبي، عضو مجلس إدارة نادي القصة ورئيس لجنة المسابقات، أن مجلس إدارة نادي القصة قرر في اجتماعه استئناف مسابقة النادي في مجالات القصة القصيرة والرواية وأدب الأطفال، وأن كلا من الكاتبين الكبيرين محمد سلماوى والدكتور كمال رحيم أبديا استعدادهما لدعم المسابقة ماديا حتى تعوض مرة أخرى، مشيرا إلى أن النادى سوف يتواصل المجلس مع كبار المسئولين بوزارة الرياضة والشباب للحصول على موافقة الوزارة على رعاية المسابقة بما يساعد على تحقيق المزيد من الانتشار والنجاح لها.

في الوقت نفسه، صدر عن مجلس إدارة نادى القصة مجلة القصة العريقة، وسلسلة الكتاب الفضي.

تأسيس نادي القصة

يعود تاريخ تأسيس النادى لعام 1954 وتعاقب على رئاسته قامات كبيرة من بينهم طه حسين وتوفيق الحكيم ويوسف السباعي ومحمد تيمور وإحسان عبد القدوس وأمين يوسف غراب ومحمد عبد الحليم عبد الله ونجيب محفوظ وعبد الحميد جودة السحار وثروت أباظة وطه حسين ومحمود تيمور ومحمد فريد أبو حديد وعلي أحمد باكثير ويحيى حقي وعزيز أباظة وعائشة عبد الرحمن وسهير القلماوي ومصطفى محمود وصالح جودت وهدى جاد ومحمود السعدني ورواد الأدب الروائي.

وخطرت فكرة إنشاء "نادي القصة"، فى ذهن فارس الرومانسية الكاتب الراحل "إحسان عبد القدوس" عام 1950، وعرض فكرته على البكباشى يوسف السباعى، وشرح له الفكرة وهى "إنشاء نادٍ للقصة يستقطب فرسان هذا الفن الجميل الآخذ فى الازدهار فى أنحاء مصر، ومن مجمل أنشطته إصدار كتاب دورى شهريا، على أن يكون رواية من أعمال أحد الأعضاء".

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