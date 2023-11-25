السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| مخاوف من عودة كورونا ومحمد صلاح يريد اللعب مع ميسي ورونالدو

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند، اليوم السبت، بين سياسية واقتصادية وأخرى فنية وثقافية ورياضية، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار التريند خلال التقرير التالي. 

صحيفة أمريكية: مخاوف من عودة قوية لـ كورونا في الصين

وسط مخاوف من عودة محتملة وقوية لفيروس كورونا خاصة مع فصل الشتاء، قدمت الحكومة الصينية أدلة على التهابات الجهاز التنفسي التي يعاني منها الكثير من الأطفال في الصين الآن ليست من "مسببات الأمراض الجديدة"، وفقا لمسؤولي منظمة الصحة العالمية، للمزيد اضغط هنا. 

باتشيكو يعلق على فوز بيراميدز على مازيمبى الكونغولى بالكونفيدرالية

وجه البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، الشكر لجميع لاعبيه وكل مسؤولي الإدارة ومن يعملون في بيراميدز، بعد فوز الفريق على مازيمبى فى مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دورى الأبطال بهدف نظيف، للمزيد اضغط هنا.

تشيلسي يواجه نيوكاسل يونايتد.. وأرسنال ضيفًا على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للمزيد اضغط هنا.

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

كشف تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت، عن تفاصيل تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم بطائرة بدون طيار في المحيط الهندي، للمزيد اضغط هنا.

مفأجاة في قضية البلوجر هبه السيد صاحبة قناة "أم زياد"

استمعت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الدائرة الثامنة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وامانة سر اشرف حسن بجلسة اليوم لدفاع المتهمة هبه السيد صاحبة قناة ( أم زياد) ونجلها المتهم الثاني، وذلك بتهمة الاتجار بالبشر وإستغلال أطفالها تجاريا بالنسبة للمتهمة الأولى وتعريضهم للخطر هي وزوجها الهارب وبالنسبة للمتهم إشتراكه في ذات الجرائم مع والدته المتهمة الأولى وهتك عرض شقيقته، للمزيد اضغط هنا.

محمد صلاح: أحب "السوشى" واللعب مع ميسى ورونالدو.. وهذا أصعب ظهير واجهته

اختار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو للعب معمها مستقبلًا، للمزيد اضغط هنا.

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