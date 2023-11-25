السبت 25 نوفمبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

القس يوسف نجيب: الحشد في مؤتمر نقابة المعلمين يكشف مدى حب الشعب للرئيس

القس يوسف نجيب ممثل
القس يوسف نجيب ممثل الكنيسة المصرية

قال القس يوسف نجيب ممثل الكنيسة في مؤتمر نقابة المعلمين لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، إن الحشد اليوم بنقابة المعلمين يكشف حالة الحب والتأييد من الشعب لرئيسه.

وأضاف "نجيب"، أن الرئيس السيسي أنهى حالة الاستقطاب، التي وقعت سابقًا، واستطاع جمع كل أطياف الشعب بكل حب تحت راية الوطن، وجعل الشعب كله يد واحدة خلف الرئيس السيسي.

وأشار القس يوسف نجيب: إلى أن ربنا يبارك فى كل عمل خير يستهدف تحقيق الأمن والأمان والتنمية، ونجتمع اليوم لتجديد محبتنا للرئيس السيسي رئيسا لفترة رئاسية جديدة.

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وجه آلاف المعلمين المشاركين فى مؤتمر النقابة العامة للمهن التعليمية، رسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم القيادة السياسية فى كل قراراتها لرفض العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين، والوقوف ضد التهجير القسرى لأهالى غزة.

ونصت رسالة المعلمين التى تم قراءتها من منصة المؤتمر، "نثق فى الرئيس عبد الفتاح السيسى قائدا لسفينة الوطن ورئيسا لفترة جديدة وأن المعلمين دائما فى الصفوف الأولى لمساندة الدولة وتلبية نداء الوطن لصون مقدراته وحمايه أمنه القومى، وسيكون المعليدمين سباقين أمام صناديق الاقتراع تلبية لنداء الوطن وحمايه استقراره ودعم التنمية الشاملة فى مل المجالات ".

وهتف المعلمين بكل حب للرئيس السيسي لتأييده لفترة رئاسية جديدة، وحمل المعلمين لافتات "نثق فيك"، و"جميعنا ورائك"، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، فى ظل منطقة مضطربة تحتاج قيادة حكيمة، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده، موضحا أن الرئيس يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك، وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن نظام 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب، وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة كل الصعاب، وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.

وأضاف " الزناتي": أن السيسي بجانب الحرب على الإرهاب تمكن من إعادة بناء الدولة، ووضع أسس ودعائم قوية للجمهورية الجديدة، والمشاريع القومية الضخمة التي بدأت في عهد الرئيس خير شاهد على ذلك.

وأن الرؤية تجاه القضية الفلسطينية قائمة على الدعم المتواصل لأشقائنا الفلسطينيين، على مختلف المستويات، السياسية، والدبلوماسية، والمجتمعية، بالإضافة للوقوف ضد محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، يعكس فهما دقيقا وواضحا لأبعاد القضية، وكانت رؤية القيادة السياسية سباقة منذ سنوات لتقوية الجيش المصري لحماية وصون الدولة.

أؤيد الرئيس السيسي 9 سنوات من حكم الرئيس السيسي أؤيد الرئيس حامي العرض والأرض أؤيد ترشيح الرئيس إتحاد المعلمين العرب

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