السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مستشار وزير الأوقاف: حكم مصر ليس رفاهية.. ونجدد البيعة للرئيس السيسى قائدًا لسفينة الوطن

الشيخ جابر طايع مستشار
الشيخ جابر طايع مستشار وزير الاوقاف

قال الشيخ جابر طايع مستشار وزير الأوقاف، فى كلمته أمام  مؤتمر نقابة المعلمين لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، إن المعلمين هم من فئة علماء الأمة والذين يشكلون ضميرها الحى، وأصحاب رسالة تربية الأجيال وتنشئتها.

وأوضح أن حكم مصر ليس رفاهية، ولكنها مسئولية كبيرة تحتاج قيادة حكيمة.

وقال إن الرئيس السيسي حقق إنجازات كبيرة، وعلى رأسها استعادة الأمن والأمان للدولة كلها، ودحر الإرهاب وكل قوى الشر، وفى نفس الوقت كانت يد تحمى، ويد تبنى، وانطلقت التنمية فى كل المجالات وعلى رأسها حياة كريمة.

وقال مستشار وزير الأوقاف: نجدد البيعة للرئيس السيسي رئيسًا لفترة جديدة وقائدًا لسفينة الوطن، وستبقى مصر رائدة مزدهرة بأبنائها وجيشها وشرطتها، وتحية لكل إنجاز تحقق على أرض مصر.

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وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، فى ظل منطقة مضطربة تحتاج قيادة حكيمة، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده، موضحًا أن الرئيس يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك، وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن نظام 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب، وتحملت مصر أعباءً ضخمة في مواجهة كل الصعاب، وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.

وأضاف "الزناتي" أن السيسي بجانب الحرب على الإرهاب تمكن من إعادة بناء الدولة، ووضع أسس ودعائم قوية للجمهورية الجديدة، والمشاريع القومية الضخمة التي بدأت في عهد الرئيس خير شاهد على ذلك، موضحًا أن الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية قائمة على الدعم المتواصل لأشقائنا الفلسطينيين، على مختلف المستويات، السياسية، والدبلوماسية، والمجتمعية، بالإضافة إلى أن الوقوف ضد محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة يعكس فهمًا دقيقًا وواضحًا لأبعاد القضية، وكانت رؤية القيادة السياسية سباقة منذ سنوات لتقوية الجيش المصري لحماية وصون الدولة.

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