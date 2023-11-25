السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ربة منزل تترك عاطل يعذب طفلتها حتى الموت من أجل الحب الحرام بالإسكندرية

ربة منزل
ربة منزل

أقدم مسجل خطر على إنهاء حياة ابنة عشيقته ودفن جثتها فى المقابر بالاسكندرية وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم وعشيقته. 

وكان قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية تلقى بلاغا بوفاة طفلة وبها إصابات بالوجه والجسم وقيام والدتها وشخص آخر بتكفينها ودفنها بدون تصريح دفن.

وبالفحص وبإستدعاء والدة الطفلة (بدون عمل، لها معلومات جنائية) قررت بأنها متزوجة من (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وقيامها منذ حوالى 10 أشهر بترك مسكن الزوجية وبرفقتها كريمتهما (طفلة، عُمر سنة و7 شهور، غير مُقيدة بالسجل المدنى) والإقامة طرف (عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وذلك لحمايتهما من زوجها، وقيام الأخير بمداومة التعدى بالضرب على ابنتها مما أدى لحدوث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم ووفاتها وقيامهما بتكفينها ودفنها بمقابر بدائرة القسم (بدون تصريح دفن).

 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

مسجل خطر قطاع الأمن العام وزير الداخلية أمن الأسكندرية تصريح دفن

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