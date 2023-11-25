السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تجار تموين باعوا سلعا فى السوق السوداء بالغربية

سلع
سلع

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية من ضبط تجار التموين الذين كانوا يتلاعبون بالسلع ويبيعونها في السوق السوداء، حيث تم ضبط عدد من التجار في مركزي قطور وبسيون، يقومون بتصريف سلع تموينية قيمتها إجمالًا 27 ألف جنيه، في خطوة هامة لمكافحة التلاعب في السلع التموينية والحد من الاحتكار

وفقًا للمهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تم تشكيل حملة تفتيشية في مركز قطور بتوجيه من مدير إدارة التموين بهدف مراقبة بدالين التموين والتحقق من سلامة عملياتهم، كما تم تكليف مدير إدارة بسيون بتشكيل حملة مماثلة في مركز بسيون، بهدف ضبط التجار المخالفين.

نجحت الحملة الأولى في ضبط تاجر تمويني يتلاعب في سلع تموينية تقدر قيمتها بـ 13 ألف جنيه، وتم بيعها في السوق السوداء، بينما تم ضبط تاجر آخر في الحملة الثانية وتم تصريف سلع تموينية تقدر قيمتها بـ 14 ألف جنيه في السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة في كل حالة، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر

وعلى صعيد مواز، قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتهدف الحملة إلى ضبط التجارة غير القانونية للسجائر وحماية حقوق المواطنين ومصلحة المستهلكين، فبيع السجائر بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية يعد انتهاكًا للقوانين ويسبب ضررًا اقتصاديًا للمجتمع.

من جهته، أشاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين، بجهود مفتشي مديرية التموين بالغربية، في تنفيذ هذه الحملة وضبط المخالفين، موضحًا أن هذه الخطوة تعزز الشفافية في التجارة وتحمي المستهلكين من الاستغلال والغلاء غير المبرر في الأسعار.

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