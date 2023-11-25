في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. ماهى أهدافه وكيف يتم الاحتفال به ؟

يصادف اليوم 25 نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة من كل عام، وهو يهدف إلى تسليط الضوء على العنف الذي يتعرض له النساء حول العالم وحث المجتمعات والحكومات على اتخاذ إجراءات للحد من هذا النوع من العنف.

الهدف من اليوم

ويهدف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى تذكير المجتمع بأن العنف ضد المرأة لا يزال قائمًا وأنه يتطلب اتخاذ إجراءات فورية للحد منه، كما يهدف إلى تشجيع المجتمعات والحكومات على تبني سياسات وبرامج تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والحد من العنف ضدها، بما في ذلك توفير خدمات الدعم والإرشاد والتثقيف والتوعية.

وتتضمن أهداف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تحسين حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وتشجيع المجتمعات على تغيير الثقافة والسلوكيات التي تؤدي إلى العنف ضد المرأة، وتشجيع المزيد من البحوث والدراسات حول هذا الموضوع، وتشجيع المزيد من التحقق من البيانات والإحصائيات حول العنف ضد المرأة.

يمكن الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بعدة طرق، وفيما يلي بعض الأفكار للاحتفال بهذا اليوم:

-التوعية والتثقيف: قم بتنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية حول قضية العنف ضد المرأة، مثل ورش العمل والمحاضرات والندوات. استضف خبراء ونشطاء في مجال حقوق المرأة لمشاركة المعلومات والتجارب.

- الحملات الاجتماعية: قم بإطلاق حملة توعية على وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث عن قضية العنف ضد المرأة وتشجيع الناس على المشاركة والتعبير عن دعمهم لهذه القضية.

- الدعم والتضامن: قدم الدعم للنساء اللاتي تعرضن للعنف، سواءً عن طريق التبرع للمؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات الدعم أو عن طريق التطوع للمساعدة في هذه المؤسسات.

- التغيير في المجتمع: اشترك في حملات وحركات تهدف إلى تغيير قوانين وسياسات حقوق المرأة والحد من العنف ضدهن. قدم مساهمتك في تحقيق التغيير من خلال الضغط على المسؤولين والشروع في إصلاحات قانونية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن هناك 5 نساء أو فتيات تُقتل في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن، و تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها، كما تعيش 86% من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.