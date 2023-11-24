الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مصر ومناهضة العنف ضد المرأة" على مائدة ملتقى الهناجر الثقافى.. الخميس

ملتقى الهناجر الثقافي
ملتقى الهناجر الثقافي

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "مصر ومناهضة العنف ضد المرأة"، فى السابعة من مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر الجارى بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يأتى الملتقى هذا الشهر بمناسبة الإحتفال بالحملة العالمية الـ16 لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تبدأ من 25 نوفمبر الجارى وهو اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر المقبل وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ضيوف الملتقى الأستاذة الدكتورة حنان أبو سكين أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الأستاذة الدكتورة كريمة فؤاد الشامى الأستاذة بجامعة المنصورة ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بصحة المرأة، الدكتورة أم كلثوم شلش مقرر مناوب المجلس القومي للمراة بالقاهرة، الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة غادة جابر، الدكتورة زينب الغزالي مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالقاهرة وعضوة مجلس ادارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية، الدكتورة لمياء سمير كبير مخرجين بالتليفزيون المصري والمحاضرة بكليات الإعلام، الدكتورة أماني فؤاد الكاتبة والناقدة الفنية، الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الاوقاف.

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ويدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "كردان" بقيادة المايسترو على المنسي.

المخرج خالد جلال مصر ومناهضة العنف ضد المرأة ملتقي الهناجر الثقافي الفنان شادي سرور الإحتفال بالحملة العالمية ال16 لمناهضة العنف ضد المرأة لدكتورة حنان أبو سكين

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