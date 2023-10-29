ملتقى الهناجر الثقافي يحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر 73 (صور)

أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس السبت، ملتقى الهناجر الثقافي الشهرى، تحت عنوان "أكتوبر 73 واليوبيل الذهبي"، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

أكتوبر 73 واليوبيل الذهبي

أدارت الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، وقالت: اليوم نحتفل بالذكرى الأهم، ذكرى معركة الكرامة فى يوبيلها الذهبى، ونقدم تحية إعزاز وتقدير لشهداء النصر ولرجل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونستدعي الذاكرة الوطنية المصرية للحظة من أهم اللحظات الفارقة، ذكرى الانتصار الذى رفع رأس كل مصرى، الحرب التى قدمت النموذج الأمثل للحمة الوطنية، نسترجع معا كل معانى الفداء والوطنية، مؤكدة أن مصر اليوم تعبر عبور آخر هو العبور الاقتصادى، وأنها مركزا للقوة الناعمة.

تحدث فى الملتقى اللواء أركان حرب محمد الهمشري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ومدير مركز دراسات التنمية ورئيس أكاديمية النيل الدولية، قائلا: إن مصر قادرة على الاحتواء الحضارى، والمواطن المصرى لا ينهزم أبدا، فعقب النكسة توالت الانتصارات فى حرب الاستنزاف، وذكر منها معركة رأس العش وعملية إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، وأضاف أن الأجيال الجديدة أسلوب تفكيرها تحليلى نقدى، ولا بد من دعمهم وبث روح أكتوبر فى نفوسهم، مؤكدا أن نصر أكتوبر كان ملحمة متكاملة مدنية وعسكرية.

وأكد الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، أن التاريخ هو الوعاء الأهم والأشمل لمثل هذه الأحداث التاريخية، ولكى ندخل روح أكتوبر فى نفوس الأجيال الجديدة، لا بد أن نضع أيديهم على حقائق، وذكر عدة معارك عبر العصور فى مقارنة بينها وبين انتصار أكتوبر، موضحا بذلك أن أبناء مصر الذى حققوا انتصار أكتوبر هم أحفاد من حققوا هذه الانتصارات الماضية على مر العصور، مشيرا إلى أن المصريين اقتحموا خط بارليف بالمواجهة وليس بالتمويه كما فعل الألمان فى اقتحام خط ماجينو لدخول فرنسا في الحرب العالمية الثانية، وهذا يدل على أن نصر أكتوبر كان إنجازا وإعجازا.

من جهته؛ تحدث اللواء محمد ربيع مهندس الصواريخ المضادة للدبابات في حرب أكتوبر، عن إعادة تسليح وتدريب الجيش المصرى بعد نكسة ٦٧، مشيرا إلى الدور الهام للمرأة المصرية فى الريف والمدن وقت الحروب، خاصة خلال نصر أكتوبر المجيد والذى عبر فيه ٨٠ ألف جندي القناة ودمروا خط بارليف فى ٦ ساعات فقط، لافتا إلى ضرورة الحديث دائما عن نصر أكتوبر أمام الأجيال الجديدة لتذكيرهم ببطولات القوات المسلحة التى استعادت كرامة الشعب المصرى.

واستعرض الإعلامى حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام سابقا، كيف تكاتف الشعب مع الجيش فى ٦٧، وذكر العديد من المواقف التى شاهدها فى ذلك الوقت ليؤكد على دعم ومساندة الشعب للقوات المسلحة، ووصف ترابط الشعب مع الجيش خلال نصر اكتوبر ٧٣ بالملحمة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يقف دائما خلف قيادته السياسية حتى لو كان مختلف معها حين يكون هناك خطر يهدد أمن وسلامة مصر، متمنيا أن يستشعر الإعلام حاليا الخطر ويكون على قدر الموقف.

وقدم المؤرخ والكاتب الصحفي محمد الشافعي، أجندة سريعة عن فترة ٥ يونيو ٦٧ وحتى أكتوبر ٧٣، وأحداث حرب الاستنزاف، التى كبدت خسائر كبيرة للعدو الإسرائيلى، وذكر مجموعة من رجال القوات المسلحة الذين حققوا بطولات فى تلك الفترة، منهم الشهيد عبد المنعم رياض وماحققه من خسائر للعسكرية الإسرائيلية قبل استشهاده، مشيرا إلى البطولات والدور الهام الذى قامت به قوات البحرية والصاعقة خلال حرب الإستنزاف لكسر كرامة الصهاينة، مطالبا بتدريس بطولات أكتوبر وإضافتها لمنهاج التعليم بمختلف مراحله.

وأشار الكاتب الصحفي عبد الجواد أبوكب، إلى أن هناك العديد من الأسماء التى سجلت بطولات فى نصر أكتوبر، وتحدث عن الدور البطولى الذى قامت به المرأة السيناوية فى ٧٣ وكيف استطاعت بأشكال متعددة نقل الذخيرة خلال التحركات، ودور المصور مسعد القفاص الذى قام بتصوير الحرب فى الفترة من ٥١ حتى ٧٣، فمعظم الصور التى نشاهدها للإسرائيليين فى السويس أو مشاهد السويس المدمرة أو مشاهد الانتصار هى من أعماله، وأيضا المشير أحمد إسماعيل الذى أنشأ وحدة إدارة الخداع فى المخابرات العامة والتى لعبت دورا كبيرا وهاما فى نصر أكتوبر، لافتا إلى وجود تقصير للدراما فى تجسيد بطولات نصر أكتوبر، التى يجب أن تتواجد على الساحة بشكل كبير ومكثف ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم أيضا، "فالدراما سيف لا يقهر".

ومن جهتها؛ أوضحت الدكتورة أمانى فاخر أستاذة الاقتصاد الدولي وعميد كلية التجارة السابق بجامعة حلوان وعضو المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية قدمت الزوج والأخ والأبن والأب فى حرب أكتوبر، ومثلت قوة ناعمة وتحملت العبئ الاقتصادى التى إدارته بإقتدار فى بيتها، ومازالت تقف مواقف مشرفة فى كل أحداث البلد، لافتة إلى أن الوضع الاقتصادي فى ٢٠١٣ يكاد يكون على شفا الإنهيار، إلى أن جاءت القيادة السياسية لتنهض بالبلد اقتصاديا، فعلى مدار ٨ سنوات استطاعت مصر تخطي النموذج الصينى، ولأن مصر دولة استطاعت أن تبنى نفسها لذا فهى تحارب دائما.

وأكد الفنان القدير طارق الدسوقي: قضيتنا اليوم هى قضية وعى، ونحن فى حالة حرب حقيقية ويحاك لنا مؤامرات من كل جانب، لافتا إلى أن مصر بلد قوية ممكن تضعف أو تمرض لكن لايمكن أن تموت، وأن الوعى الجمعى يأتى من الثقافة والتعليم والفن بمختلف أنواعه، مضيفا أن الجين المصرى الأصيل يظهر فى المواقف الصعبة فيجب أن نفتخر بمصريتنا ونورثه لأحفادنا.

ختام ملتقى الهناجر الثقافي

وقدمت فرقة شموع بقيادة الفنان الكبير سعيد عثمان مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية ومنها: "أحلف بسماها وبترابها، عاش، عظيمة يا مصر، خلى السلاح صاحى، والأرض بتتكلم عربى".

ملتقى الهناجر الثقافي

ملتقى الهناجر الثقافي

ملتقى الهناجر الثقافي

ملتقى الهناجر الثقافي

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