تأييد إعدام قاتل صديقه داخل كافيه بمحافظة الفيوم

أيدت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بعد مصادقة مفتي الجمهورية على حكم المتهم "عبد الرحمن جلال" 28 عاما، بعد إدانته بقتل شاب داخل كافيه، بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس بالفيوم.

وقضت محكمة جنايات الفيوم بإحالة أوراق المتهم "عبد الرحمن جلال"، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة اليوم السبت للنطق بالحكم.



أنهى حياة صديقه بدم بارد



وكان المتهم استدرج زميله للجلوس معًا على أحد المقاهي بوسط قرية سنهور وتناول الإفطار وإنهاء خلافاتهما، وأثناء تناول صديقه الإفطار أمطره بوابل من الرصاص فأرداه قتيلًا في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب يدعى طلال مصطفى، 27 سنة، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم خلال مكوثه على أحد المقاهي بقرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم.

خلافات مع صديقه



وأوضحت التحريات أن صديق المجني عليه وراء إنهاء حياته انتقامًا منه؛ لوجود خلافات سابقة بينهما، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بتمثيلها، فيما جرى إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق معه، وأحالته للجنايات التي تتولى محاكمته من خلال عدة جلسات تمهيدًا لإصدار الحكم عليه.

وكان قد استقبل مستشفى الفيوم العام، بمحافظة الفيوم، جثتين لشابين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس بالفيوم يفيد بمصرع شابين، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي بدائرة مركز قسم شرطة سنورس.