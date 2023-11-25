حزب المؤتمر يشيد بمبادرة منتدى شباب العالم "شباب من أجل إحياء الإنسانية"

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان منتدى شباب العالم إطلاق مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع، يعكس حجم الدور الكبير الذى يلعبه الشباب فى القضية الفلسطينية، وأن الأمر يحظى باهتمام كبير على الصعيد الإقليمى والدولى، قائلًا: "مصر استطاعت من خلال تحركاتها أن تجعل القضية الفلسطينية من القضايا الدولية وأن تحشد الرأى العام العالمى لمنع التهجير القسرى".

وأشار غنيم، إلى أن هذه المبادرة تستهدف نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، وذلك من خلال دعوة كافة النشطاء والمؤثرين العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات، ومن ثم هناك جهود كبيرة مبذولة على الأرض لدعم القضية من خلال منظور عالمى، خاصة أن منتدى شباب العالم يمثل معادلة فى ملف الشباب ودورهم وتأثيرهم والمنتدى يحظى باهتمام دولي كبير.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تهدف أيضا لتوحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب، وتقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيمانًا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها، وضرورة حماية المدنيين والشعب الفلسطينى الأعزل، وألا يكون رقما فى معادلة تصفية الحسابات والحرب فى قطاع غزة تحت أى مسمى.

مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان (شباب من أجل إحياء الإنسانية)، ويدعو منتدى شباب العالم جميع نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

وتأتى هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين، وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

يأتي ذلك في إطار حرص منتدى شباب العالم على تقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيمانًا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

وتدمج مبادرة (شباب من أجل إحياء الانسانية) بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وتنطلق فعاليات المبادرة على مدار ثلاثة أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.