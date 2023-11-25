السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1433 مواطنًا في قافلة طبية بقرية أبوغالب بالجيزة

قافلة طبية بمنشأة
قافلة طبية بمنشأة القناطر

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الصحة، قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان لأهالي قرية ابوغالب التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن القافلة تأتي في إطار توجيهات الدولة بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات العلاجية لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجًا. 

وأكد محافظ الجيزة، مواصلة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأهالي المحافظة.

إطلاق مزيد من القوافل الطبية

وأشار المحافظ، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من القوافل الطبية المجانية على مستوى مراكز وأحياء المحافظة؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين من خلال توقيع الكشف المجانى وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات اللازمة للمستشفيات.

وأشاد اللواء أحمد راشد، بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى كثافة سكانية والأكثر احتياجا.

وتمكنت القافلة الطبية بقرية أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر من توقيع الكشف الطبي على 1433 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وذلك في التخصصات التالية: ( تنظيم أسرة -  أطفال - الأسنان - الجلدية - الباطنة - المسالك البولية).

قافلة طبية بمنشأة القناطر
قافلة طبية بمنشأة القناطر
قافلة طبية بمنشأة القناطر
قافلة طبية بمنشأة القناطر
قافلة طبية بمنشأة القناطر
قافلة طبية بمنشأة القناطر
قافلة طبية بمنشأة القناطر
قافلة طبية بمنشأة القناطر
قافلة طبية بمنشأة القناطر
قافلة طبية بمنشأة القناطر
قافلة طبية منشأة القناطر محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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