6.4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا 2022 (إنفوجراف)

ارتفع إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي إلى 6.4 مليار دولار عام 2022 بزيادة قدرها 15.5%.

وترصد "الدستور" في هذا التقرير بالإنفوجراف كل ما تريد معرفته عن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي.

استحوذت خمس دول إفريقية على 64.1% من إجمالي الصادرات



- ليبيا بلغت قيمة الصادرات 1.2 مليار دولار بنسبة 19.2%.

-السودان بلغت قيمة الصادرات 929 مليون دولار بنسبة 14.7%.

- المغرب بلغت قيمة الصادرات 822 مليون دولار بنسبة 13%.

-الجزائر بلغت قيمة الصادرات 718 مليون دولار بنسبة 11.3%.

- كينيا بلغت قيمة الصادرات 356 مليون دولار بنسبة 5.6%.

-سجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الافريقي عام 2022 ارتفاعا بنسبة 16٪.



-سجل إجمالي الواردات المصرية من دول الاتحاد الافريقي نحو 2.31 مليار دولار عام 2022.

-مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك جاءت فى المرتبة الأولى للصادرات إلى دول حوض النيل بما قيمته 625 مليون دولار عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 31.5%



-مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 674.1 مليون دولار عام 2022 بنسبة زيادة 11.5٪.