السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

6.4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا 2022 (إنفوجراف)

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية لافريقيا

ارتفع إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي إلى 6.4 مليار دولار عام 2022 بزيادة قدرها 15.5%.

وترصد "الدستور" في هذا التقرير بالإنفوجراف كل ما تريد معرفته عن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي.

استحوذت خمس دول إفريقية على 64.1% من إجمالي الصادرات


- ليبيا بلغت قيمة الصادرات 1.2 مليار دولار بنسبة 19.2%.

-السودان بلغت قيمة الصادرات 929 مليون دولار بنسبة 14.7%.

- المغرب بلغت قيمة الصادرات 822 مليون دولار بنسبة 13%.

-الجزائر بلغت قيمة الصادرات 718 مليون دولار بنسبة 11.3%.

- كينيا بلغت قيمة الصادرات 356 مليون دولار بنسبة 5.6%.

 

 

 

 

 

-سجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الافريقي عام 2022 ارتفاعا بنسبة 16٪.


-سجل إجمالي الواردات المصرية من دول الاتحاد الافريقي نحو 2.31 مليار دولار عام 2022.

 

-مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك جاءت فى المرتبة الأولى للصادرات إلى دول حوض النيل بما قيمته 625 مليون دولار عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 31.5%


-مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 674.1 مليون دولار عام 2022  بنسبة زيادة 11.5٪.

 

 

المنتجات الحيوانية المنتجات الكيماوية التبادل التجاري الجزائر حوض النيل

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