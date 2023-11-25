السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

15 قمصًا جديدًا لكنائس الإسكندرية بيد البابا تواضروس

البابا تواضروس
البابا تواضروس

صلى  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس عيد الشهيد مار مينا العجائبي، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وشاركه في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد كبير من كهنة كنائس الإسكندرية وشعبها.
 

ترقية 15 كاهنا


وعقب صلاة الصلح، صلى البابا صلوات منح رتبة القمصية لـ15 كاهنا من كهنة كنائس الإسكندرية.

وقال البابا قبل بدء صلوات رسامة القمامصة الجدد، إن "قمص" كلمة معناها "مدبر" أي من يقوم بعمل من أعمال الإدارة، والكنيسة تمنح رتبة القمصية نوعًا من التقدير والتشجيع للأب الكاهن.

كما أشار إلى أن رسامة الكاهن قمصًّا تعد تجديدًا لخدمته ونشاطه.

◄احترس من الرياء

وفي عظة القداس، قدم قداسته من خلال موضوع إنجيله "تحذيرات وتشجيعات" حملت رسائل هامة للجميع وبالأخص الآباء الكهنة، وأشار إلى ثلاثة دروس، هي:   

١- احترس واحذر من الرياء: السيد المسيح يُحذرنا من الحياة الملتوية، لأن الرياء يُفسد خدمة الإنسان، لذلك يجب أن يحترس من الرياء وتكون حياته واضحة، "قَلْبًا نَقِيًّا اخْلُقْ فِيَّ يَا اَللهُ، وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي" (مز 51: 10)، والاحتراس من الرياء هو شكل من أشكال الأمانة في الخدمة، ويجب على الآباء الكهنة أن يحترسوا من كل صور الرياء، لأننا نصلي "أعط بهاءً للإكليروس"، بمعنى الصورة المستقيمة في كل ما يفعله وما يفكر فيه.

٢- احفظ تكريسك الكهنوتي نقيًّا: الله اختارك للكهنوت في يوم ما لذلك عليك أن تحرسه، وحارس نعمة الكهنوت هو اتضاعك، لذلك اتضاعك الحقيقي هو الذي يحرس نقاوة تكريسك، فاحفظ نعمة الكهنوت نقية، حتى تظل هذه النعمة نشيطة وفي حيوية باستمرار، ونقاوة تكريسك تنعكس على أسرتك فيكون الأب الكاهن مدبرًا حسنًا لبيته.

٣- اغسل قلبك بالتوبة المستمرة: ويتحقق ذلك بمقابلة أب الاعتراف وتخصيص فترات خلوة وقراءة الكتب الروحية، وهذا يجعل الإنسان يحيا في نشاط روحي ويحفظ قلبه نقيًّا ويُحاسب نفسه باستمرار، لأن التوبة معناها فكر متجدد وحياة متجددة مغسولة بالدموع على الدوام، وانتبه لقول بولس الرسول "حَتَّى بَعْدَ مَا كَرَزْتُ لِلآخَرِينَ لاَ أَصِيرُ أَنَا نَفْسِي مَرْفُوضًا" (1 كو 9: 27)، واجعل لك دائمًا الضمير الحي الذي يعمل فيه روح الله "هُوَذَا فَتَايَ الَّذِي اخْتَرْتُهُ، حَبِيبِي الَّذِي سُرَّتْ بِهِ نَفْسِي" (مت 12: 18).

البابا تواضروس قداسة البابا عيد الشهيد مار مينا العجائبي الكاتدرائية المرقسية بالإسكندري ١٥ كاهن كهنة كنائس

مواد متعلقة

مجلس كنائس مصر يُنظم يوم للصلاة ضمن أنشطة لجنة الشباب

الأنبا إشعياء يترأس قداس عيد القديس مارمينا العجائبي

البطريرك يونان يحتفل باليوبيل الكهنوتي الذهبي للمطران أنطوان

بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس ترقية كهنة جدد بالإسكندرية

الكنائس تبدأ صوم الميلاد: «صلُّوا لأجل السلام»

انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لجمعية كاريتاس مصر 2023

موعد ختام أسقفية الشباب لمعرض الكتاب القبطي لعام 2023

كيف حرصت الكنائس على دعم الأقباط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية؟

الأكثر قراءة

عاجل.. كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

محمد صلاح: أحب "السوشى" واللعب مع ميسى ورونالدو.. وهذا أصعب ظهير واجهته

حماس: الاحتلال خرق الهدنة ولم يلتزم بعدد من بنودها.. ومستعدون لاتفاقات جديدة بشكل جدى

وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات الإلكترونية بتكلفة 280 مليون جنيه

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

وزير التعليم العالى يفتتح المرحلة الأولى من مستشفى الجامعة ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من نابلس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يطلق صاروخًا باتجاه الحدود مع لبنان

رغم الهدنة.. استشهاد طبيب وإصابة آخرين جنوب جنين