15 قمصًا جديدًا لكنائس الإسكندرية بيد البابا تواضروس

صلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس عيد الشهيد مار مينا العجائبي، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وشاركه في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد كبير من كهنة كنائس الإسكندرية وشعبها.



ترقية 15 كاهنا



وعقب صلاة الصلح، صلى البابا صلوات منح رتبة القمصية لـ15 كاهنا من كهنة كنائس الإسكندرية.

وقال البابا قبل بدء صلوات رسامة القمامصة الجدد، إن "قمص" كلمة معناها "مدبر" أي من يقوم بعمل من أعمال الإدارة، والكنيسة تمنح رتبة القمصية نوعًا من التقدير والتشجيع للأب الكاهن.

كما أشار إلى أن رسامة الكاهن قمصًّا تعد تجديدًا لخدمته ونشاطه.

◄احترس من الرياء

وفي عظة القداس، قدم قداسته من خلال موضوع إنجيله "تحذيرات وتشجيعات" حملت رسائل هامة للجميع وبالأخص الآباء الكهنة، وأشار إلى ثلاثة دروس، هي:

١- احترس واحذر من الرياء: السيد المسيح يُحذرنا من الحياة الملتوية، لأن الرياء يُفسد خدمة الإنسان، لذلك يجب أن يحترس من الرياء وتكون حياته واضحة، "قَلْبًا نَقِيًّا اخْلُقْ فِيَّ يَا اَللهُ، وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي" (مز 51: 10)، والاحتراس من الرياء هو شكل من أشكال الأمانة في الخدمة، ويجب على الآباء الكهنة أن يحترسوا من كل صور الرياء، لأننا نصلي "أعط بهاءً للإكليروس"، بمعنى الصورة المستقيمة في كل ما يفعله وما يفكر فيه.

٢- احفظ تكريسك الكهنوتي نقيًّا: الله اختارك للكهنوت في يوم ما لذلك عليك أن تحرسه، وحارس نعمة الكهنوت هو اتضاعك، لذلك اتضاعك الحقيقي هو الذي يحرس نقاوة تكريسك، فاحفظ نعمة الكهنوت نقية، حتى تظل هذه النعمة نشيطة وفي حيوية باستمرار، ونقاوة تكريسك تنعكس على أسرتك فيكون الأب الكاهن مدبرًا حسنًا لبيته.

٣- اغسل قلبك بالتوبة المستمرة: ويتحقق ذلك بمقابلة أب الاعتراف وتخصيص فترات خلوة وقراءة الكتب الروحية، وهذا يجعل الإنسان يحيا في نشاط روحي ويحفظ قلبه نقيًّا ويُحاسب نفسه باستمرار، لأن التوبة معناها فكر متجدد وحياة متجددة مغسولة بالدموع على الدوام، وانتبه لقول بولس الرسول "حَتَّى بَعْدَ مَا كَرَزْتُ لِلآخَرِينَ لاَ أَصِيرُ أَنَا نَفْسِي مَرْفُوضًا" (1 كو 9: 27)، واجعل لك دائمًا الضمير الحي الذي يعمل فيه روح الله "هُوَذَا فَتَايَ الَّذِي اخْتَرْتُهُ، حَبِيبِي الَّذِي سُرَّتْ بِهِ نَفْسِي" (مت 12: 18).