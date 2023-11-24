كيف حرصت الكنائس على دعم الأقباط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية؟

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الانتخابات الرئاسية بالداخل والمقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

حرصت الكنائس على تشجيع وحث الأقباط على المشاركة في الأنتخابات الرئاسية المقبلة المزمع عقدها في ديسمبر 2023.

إذ وجَّه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في أكتوبر الماضي خطاب رسمي لأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المقبلة، مؤكدًا أن هذا يعد امتدادًا للدور الوطني للكنيسة، وخاصة في ظل المسيرة التي قطعها الوطن خلال العشر سنوات الماضية.

وقال البابا تواضروس في خطابه: “من منطلق الدور الوطني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي جسدته مواقفها الوطنية المشهودة عبر التاريخ وحرصها الدائم على مساندة قضاياه المصيرية كأحد ثوابتها التي لم تتخل عنها يومًا، فلقد كانت الكنيسة حاضرة في كل اللحظات الفارقة من عمر الوطن، ويعد مشهد 3 يوليو 2013 دليلًا على وطنية الكنيسة وانحيازها الدائم لصالحه”.

وتابع: “على هذا فإننا نرى أن الحرص على المشاركة في الانتخابات من قِبل أبناء الكنيسة يعد امتدادًا للدور الوطني للكنيسة، وخاصة في ظل المسيرة التي قطعها الوطن خلال العشر سنوات الماضية عقب تخلصه من حكم كاد يسقط الوطن ويدمر مقدراته”.

وأوضح: “وبهذا لا تكون المشاركة في الانتخابات مجرد حق للناخب بل هي واجب وضرورة لاستكمال مسيرة التنمية وصنع المستقبل الأفضل الذي نتطلع إليه، ودرس التاريخ يعلمنا أن المشاركة بإيجابية في الانتخابات تؤثر وتتحكم في نتيجتها، ويؤثر بالتالي على مستقبل الوطن”.

واختتم: “بناءً على ما سبق، يحتاج الأمر إلى قيام اللجنة المجمعية للعلاقات العامة بالتواصل مع لجنة العلاقات العامة بكل إيبارشية لوضع أسس العمل على تشجيع المشاركة في الانتخابات، على أن تقوم اللجنة بتشكيل غرفة عمليات تضم أعضاء اللجنة المجمعية للعلاقات العامة ممثلًا عن اللجنة الفرعية بكل إيبارشية لمتابعة الجهود الخاصة بتفعيل مشاركة أبناء الكنيسة في الانتخابات”.