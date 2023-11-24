الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كيف حرصت الكنائس على دعم الأقباط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية؟

الكنيسة
الكنيسة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الانتخابات الرئاسية بالداخل والمقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

حرصت الكنائس على تشجيع وحث الأقباط على المشاركة في الأنتخابات الرئاسية المقبلة المزمع عقدها في ديسمبر 2023.

إذ وجَّه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في أكتوبر الماضي خطاب رسمي لأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المقبلة، مؤكدًا أن هذا يعد امتدادًا للدور الوطني للكنيسة، وخاصة في ظل المسيرة التي قطعها الوطن خلال العشر سنوات الماضية.

وقال البابا تواضروس في خطابه: “من منطلق الدور الوطني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي جسدته مواقفها الوطنية المشهودة عبر التاريخ وحرصها الدائم على مساندة قضاياه المصيرية كأحد ثوابتها التي لم تتخل عنها يومًا، فلقد كانت الكنيسة حاضرة في كل اللحظات الفارقة من عمر الوطن، ويعد مشهد 3 يوليو 2013 دليلًا على وطنية الكنيسة وانحيازها الدائم لصالحه”.

وتابع: “على هذا فإننا نرى أن الحرص على المشاركة في الانتخابات من قِبل أبناء الكنيسة يعد امتدادًا للدور الوطني للكنيسة، وخاصة في ظل المسيرة التي قطعها الوطن خلال العشر سنوات الماضية عقب تخلصه من حكم كاد يسقط الوطن ويدمر مقدراته”.

وأوضح: “وبهذا لا تكون المشاركة في الانتخابات مجرد حق للناخب بل هي واجب وضرورة لاستكمال مسيرة التنمية وصنع المستقبل الأفضل الذي نتطلع إليه، ودرس التاريخ يعلمنا أن المشاركة بإيجابية في الانتخابات تؤثر وتتحكم في نتيجتها، ويؤثر بالتالي على مستقبل الوطن”.

واختتم: “بناءً على ما سبق، يحتاج الأمر إلى قيام اللجنة المجمعية للعلاقات العامة بالتواصل مع لجنة العلاقات العامة بكل إيبارشية لوضع أسس العمل على تشجيع المشاركة في الانتخابات، على أن تقوم اللجنة بتشكيل غرفة عمليات تضم أعضاء اللجنة المجمعية للعلاقات العامة ممثلًا عن اللجنة الفرعية بكل إيبارشية لمتابعة الجهود الخاصة بتفعيل مشاركة أبناء الكنيسة في الانتخابات”.

تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسى الانتخابات الرئاسية تأييد الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية 2023 الكنائس ودعم الأنتخابات

مواد متعلقة

رئيس أساقفة سبسطية: صلوا من أجل أرض الميلاد

دياكونيان وشمامسة جدد بكنيسة مار مرقس بـ"أبو رجيلة"

رئيس أساقفة سبسطية: الحرب يدفع فاتورتها الأبرياء والمدنيين وتوقفها مطلبنا الأساسي

موعد احتفال الكنائس بعيد مارمينا العجائبي لعام 2023

بالتزامن مع ذكراه الـ9.. أبرز المعلومات عن الأنبا ميخائيل مطران أسيوط

بالتزامن مع صوم الميلاد.. دير أبو سيفين للراهبات يُغلق أبوابه حتى 12 يناير

الأنبا باسيليوس يلتقي الباحثين عن الدعوات الكهنوتية بالإيبارشية

25 أم 26 نوفمبر 2023.. موعد بدء صوم الميلاد المجيد

الأكثر قراءة

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى بزيه التقليدى أمام ميدياما الغانى

القبض على "إمبراطور" تزوير العملات الورقية فى القليوبية

20 طن أرز وسكر.. "الداخلية" تضرب أوكار حجب السلع الاستراتيجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء