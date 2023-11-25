مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يلتقيان أهالي الفرافرة

عقد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيريًا مُوسعًا بمركز الفرافرة، بحضور الدكتور ياسر محمود، رئيس المركز، وأعضاء مجلسيِّ الشعب والشيوخ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية، وأهالي المركز والمشايخ والعمد وكبار العائلات.

يأتي هذا استكمالًا لجهود لقاء المواطنين بمراكز المحافظة للاستماع لمطالبهم ورؤاهم، حيثُ تم عرض جهود الدولة في تنمية مركز الفرافرة من خلال ما تم تنفيذه بقرى المركز من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة للطرق القومية التي ربطت المركز بباقي أنحاء الجمهورية، وجهود الدولة للتنمية الشاملة ودعم المواطن بالرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها على إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتم فتح باب الحوار مع المواطنين لبحث الشكاوى والمطالب، وجاءت أهم التوجيهات كالتالي:

- التنسيق مع وزارة الكهرباء لإقامة محطة طاقة شمسية بالفرافرة بديلة للمحطة الحالية التي تُدار بالسولار.

- تكليف مصلحة التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع مركز الفرافرة؛ لتدبير قافلة مرة أسبوعيًا؛ لسداد مستحقات التأمينات من تراخيص وخلافه تيسيرًا على المواطنين.

- تكليف التضامن الاجتماعي ومركز الفرافرة ببحث بعض الحالات المُستحقة للرعاية وتقديم الدعم اللازم.

"جمال الدين" و"الزملوط" يتفقدان مشروع "قرى آمنة غذائيًا"

وتفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المطبخ المركزي لمشروع قرى آمنة غذائيًا بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون والشراكة مع بنك الطعام المصري، يرافقهم الأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

حيثُ تفقّدوا أعمال المطبخ الذي ينتج ٣ آلاف وجبة مطهية لطلبة المدارس لعدد ١٠ مدارس، وقررّ المحافظ صرف مكافأة للعاملين؛ للالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية وجودة العمل.

وأشاد "جمال الدين" بتطبيق المشروع في المحافظة، الذي يهدف إلى تحقيق الأمان الغذائي الشامل وضمان توفير غذاء صحي ومغذي للسكان.